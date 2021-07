C’est ainsi que les personnes nées par césarienne développeraient mieux leur système immunitaire

07/08/2021 à 7h55 CEST

Le microbiote humain est constitué de milliards de bactéries, virus, champignons et autres micro-organismes qui vivent dans notre corps. Certains sont bénéfiques, et certains sont nocifs.

Le premier contact de toute personne avec ces micro-organismes se produit au moment de la naissance. Lors de l’accouchement naturel, la mère les transmet au bébé, devenant ainsi les premiers colonisateurs de l’intestin et aidant à développer son système immunitaire.

Mais dans le cas des bébés nés par césarienne, cette transmission ne se produit pas, donc ces enfants n’ont pas le même microbiote.

Cependant, une étude menée aux États-Unis et impliquant plusieurs centres de recherche d’autres pays, dont l’Institut d’agrochimie et de technologie alimentaire (IATA), du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC), a prouvé pour la première fois que ce pool de micro-organismes bénéfiques peut être restauré par l’exposition au microbiote maternel juste après l’accouchement. L’étude est publiée dans la revue scientifique Med.

En plus de l’accouchement par césarienne, il existe également d’autres pratiques, telles que l’utilisation d’antibiotiques, qui interrompent cette transmission de micro-organismes, qui est associée à un risque accru de développer des maladies non transmissibles telles que l’obésité, les allergies, l’asthme et diverses maladies métaboliques et maladies immunitaires.

Cette recherche a analysé 177 bébés de quatre pays, dont l’Espagne (plus précisément dans la ville de Valence), qui ont été étudiés au cours de leur première année de vie.

98 d’entre elles sont nées par voie basse et 79 par césarienne. Parmi celles-ci, 30 ont été exposées au microbiote maternel avec une gaze imprégnée de microbiote vaginal.

Les résultats montrent que le microbiote des bébés nés par césarienne et exposés au microbiote maternel était similaire à celui des bébés nés par voie vaginale, avec une exposition naturelle au microbiote maternelà.

De plus, il a été observé que le microbiote vaginal des mères au moment de l’accouchement était similaire à celui des autres parties de leur corps (intestin, bouche et peau).

Première étude pour restaurer le microbiote maternel

Il s’agit de la première grande étude observationnelle multicentrique à tester comment restaurer l’exposition naturelle aux micro-organismes vaginaux maternels chez les bébés nés par césarienne.

De plus, l’étude montre que cette exposition normalise le développement du microbiote au cours de la première année de vie. Les prochaines étapes se concentreront sur la conduite d’essais cliniques randomisés pour déterminer si la normalisation du microbiote se traduit par une protection contre le risque de maladie à court et à long terme.

“Nous avons besoin de plus de recherches pour déterminer quelles bactéries protègent contre l’obésité, l’asthme et les allergies, des maladies qui partagent une inflammation sous-jacente”, déclare l’auteur principal de l’étude, María Gloria Domínguez Bello, professeure au Département de biochimie et de microbiologie de la School of Environmental and Sciences Biologiques de l’Université Rutgers (USA).

«Nos résultats soutiennent l’hypothèse que la transfert et acquisition du microbiote maternel normalise le développement du microbiome des bébés.

Naissances excédentaires dues à une césarienne

Selon l’Organisation mondiale de la santé, 15 pour cent des naissances nécessitent une césarienne pour éviter les risques pour la vie de la mère ou du bébé, mais dans des pays comme Brésil, République dominicaine, Iran et Chine, l’accouchement par césarienne est pratiqué dans plus de 70 % des naissances en ville.

Dans notre pays, les accouchements par césarienne se situent entre 25 et 28%, soit un accouchement sur quatre, soit presque le double de celui recommandé par l’OMS.

«L’accouchement par césarienne, l’exposition aux antibiotiques et un faible taux d’allaitement sont associés à des effets néfastes sur le microbiote. Ainsi, il est nécessaire de développer de nouvelles stratégies pour moduler le microbiote dans les premiers instants de la vie. Cette étude représente un exemple clair avec une nouvelle intervention postnatale ayant des effets sur le microbiote du nourrisson au cours de la première année de vie », résume María Carmen Collado, chercheuse au CSIC qui dirige le groupe espagnol de l’étude.

“Les altérations du microbiote intestinal des nouveau-nés au cours de la première année de vie ont été associées à un risque accru de développement de la maladie chez les enfants et les futurs adultes”, révèle Collado.

L’IATA-CSIC et l’Hôpital de Manises (Valence) sont les seuls centres espagnols participant à cette étude, avec le suivi d’un petit nombre de nouveau-nés.