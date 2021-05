C’est ainsi que les poissons “ planent ” avec les antidépresseurs que nous jetons dans les toilettes

29/05/2021 à 11:05 CEST

Tant les canaux fluviaux que les mers et les océans souffrent d’un type de pollution moins visible qui affecte gravement les espèces aquatiques. Ce sont des déchets pharmaceutiques, des restes de composés chimiques que les humains ingèrent et qui finissent par s’écouler dans l’environnement naturel par les toilettes. Parmi ces résidus, les antidépresseurs tels que le Prozac ou l’Oxazepam sont concernés, les médicaments prescrits pour traiter la dépression, l’anxiété ou l’insomnie qui modifient gravement le comportement des poissons qui consomment par inadvertance des concentrations diluées dans l’eau.

Déjà en 2013, une équipe de chercheurs de l’Université d’Umeå (Suède) avait mis en garde dans une étude publiée dans Science de l’impact écologique des anxiolytiques. Ces médicaments, malgré le fait que, lorsqu’ils sont évacués avec les eaux usées, ils passent par un processus de traitement et de filtrage dans les stations d’épuration, ils ne sont pas éliminés. C’est ainsi qu’ils se retrouvent dans les chenaux fluviaux et le milieu marin.

Pour cette recherche, les auteurs ont exposé une sélection de perches européennes sauvages (Perca fluviatilis) à une quantité d’Oxazepam similaire à celle trouvée dans les bassins fluviaux suédois.

Le résultat était que le poisson est devenu plus actif, plus individualiste et a perdu son comportement social. De plus, ils étaient moins prudents et risquaient de quitter les abris et les zones de sécurité pour explorer d’autres zones moins connues qui pourraient donc présenter des risques pour leur survie.

La perche est devenue plus voraceIls se nourrissaient avec une plus grande avidité que les spécimens n’ayant pas consommé d’anxiolytique, et leur tendance à la solitude finit par diviser les bancs de poissons, facilitant ainsi l’attaque des prédateurs. En fin de compte, les conclusions de cette étude ont mis en évidence que les poissons devenaient plus solitaires, plus voraces et plus vulnérables lorsqu’ils perdaient la notion de danger.

Plus tôt cette année, une publication du Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences a révélé que la contamination de l’eau par la fluoxétine – mieux connue sous le nom de Prozac-, l’un des médicaments psychothérapeutiques les plus commercialisés au monde, lorsqu’elle est ingérée par des populations de poissons, réduit leur «capacité de résilience en réduisant drastiquement les différences de comportement des individus», ce qui met gravement en péril la continuité de l’espèce.

Ces résultats, fruit d’une collaboration internationale entre des professionnels de l’Université Monash, de l’Université d’Australie occidentale (UWA), de l’Université suédoise des sciences agricoles et de l’Université de New York, sont basés sur une expérience de deux ans avec des poissons guppy (Poecilia reticulata). exposé à ce médicament.

L’influence du Prozac sur les poissons

Lors de l’observation des échantillons, ils ont vérifié qu’à de très faibles concentrations, Prozac homogénéise le caractère des poissons et élimine leur adaptabilité, surtout dans un contexte de déséquilibres climatiques où son environnement est en constante évolution.

Giovanni Polverino, l’un des chercheurs participants, résume le cœur du problème: «Si [en circunstancias normales] un poisson prend la mauvaise décision et meurt, d’autres survivront en prenant des actions différentes & rdquor;. Cependant, lorsque les poissons sont sous l’influence de drogues, que la possibilité d’apprendre à continuer d’évoluer et de s’acclimater est inhibée, donnant lieu à des comportements uniformes.

En ce sens, des chercheurs du département de chimie analytique de l’Université du Pays basque ont averti dans un travail publié dans Environmental Toxicology and Chemistry que les médicaments contaminants détectés dans l’eau par biosurveillance environnementale – qui comprenaient l’antidépresseur amitriptyline, l’antibiotique ciprofloxacine et le filtre ultraviolet oxybenzone- produisent chez les poissons «des effets secondaires sur le plasma, le cerveau et le foie car ils interfèrent avec leur métabolisme, et peut même les affecter au niveau de l’organisme & rdquor; quand ils commencent à s’accumuler.

Bien entendu, cela ne présente pas de risque pour la santé humaine, en raison des petites quantités de médicaments qu’ils consomment.

Une autre étude menée à Niagara par l’Université d’État de New York et les études thaïlandaises de Kohn Kaen et Ramkhamhaeng qui ont été publiées dans la revue Environmental Science & Technology ont montré qu’en se déplaçant beaucoup plus vite, le poisson consommait une plus grande consommation d’énergie. trouvé de sérieuses difficultés à se reproduire.

Dans d’autres types de faune, tels que les crevettes, montraient «suicidaires»; se placer dans des zones visibles et lumineuses ou, par exemple, la seiche, qui a acquis un caractère plus agressif.

«La concentration de ce type de polluant est préoccupante, car la consommation augmente. Dans les stations d’épuration, nous ne pouvons pas les éliminer, ils atteignent les poissons et modifient leur métabolisme. Nous ne savons pas dans quelle mesure cela influencera au niveau individuel, et le problème pourrait atteindre les niveaux de la population », a expliqué Haizea Ziarrusta Intxaurtza, chercheuse à l’UPV / EHU.

