C’est ainsi que les quotas ajustés de l’Argentine sont

16/06/2021 à 22:34 CEST

Ronald Gonçalves

Parmi les merveilleuses rivalités que le talentueux CONMEBOL peut nous offrir, Argentine Oui Uruguay est l’une des plus passionnées, et c’est précisément cette confrontation historique qui se répétera vendredi grâce à la Copa América.

En principe, il y a une perception étroite du litige, cependant, selon les bookmakers, l’albiceleste est l’appel pour remporter la victoire, étant que sa conquête se paye à 2 euros par euro investi. Contraire, celui des Charruas est coté à 3,5, tandis que une égalité vaut 3,25.

Contrairement à ce à quoi on pourrait s’attendre, les chiffres confortent néanmoins considérablement ceux des Scaloni: 10 victoires, 4 défaites Oui 3 nuls lors de leurs 20 derniers matchs. Même sa perte la plus récente remonte à 2013 et, avant cela, 2005, bien que l’on sache que le football a tendance à ignorer les cabales et, par conséquent, tout peut arriver.

Dans tous les cas, Leonel Messi commande une sélection présentée comme un favori pour son concours avec l’Uruguay, ce qui se produira ce 18 juin dans le cadre de la phase de groupes du Coupe de l’Amérique.