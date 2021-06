C’est ainsi que les quotas de la Turquie sont

09/06/2021 à 21:34 CEST

Ronald Gonçalves

Ce vendredi, les équipes de football de dinde et Italie se réunira pour commencer avec les matches de la phase de groupes de la Euro 2020, faisant ainsi de l’équipe de Roberto Mancini le favori pour remporter les trois premiers points du tournoi.

À cet égard, les bookmakers citent la victoire des quadruples champions du monde à 1,5, tandis que la conquête des Turcs est évaluée à 8,5. Pour sa part, un éventuel lien entre les deux combinés rapporte 3,9 euros par euro investi, étant un résultat qui a déjà été répété lors de leurs deux derniers matchs.

Cependant, le bilan général penche favorablement vers l’azzurri, qui cumule sept victoires et trois nuls face à l’équipe turque. De plus, en ce qui concerne les performances européennes, ils ont été champions dans une édition (1968) et finaliste dans deux autres (2000 et 2012), tandis que ‘les sultans‘ trouvent leur participation la plus notable aux demi-finales de l’Euro 2008.

Bref, une victoire de Italie sur dinde cette vendredi 11 juin, le jour un Euro 2020 dont la fin est prévue pour le 11 juillet.