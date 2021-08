C’est ainsi que les unités de soins intensifs récupèrent les gravement brûlés

17/08/2021 à 10:00 CEST

Le Unités de soins intensifs Ils sont malheureusement l’un des protagonistes depuis le début de la pandémie. Ses niveaux d’occupation sont en ce moment l’une des références fondamentales pour connaître l’évolution de la crise sanitaire.

L’un des problèmes rencontrés par les spécialistes de ces unités est que leurs lits, débordant de patients Covid, sont normalement dédiés à d’autres types de pathologies et de patients, y compris ceux qui en ont souffert. brulûres sévères.

En fait, les unités de soins intensifs sont devenues la pierre angulaire du rétablissement des gros brûlé.

Ceux-ci sont considérés comme tels patients dont plus de 20 % de la surface corporelle est brûlée ou qui souffrent de brûlures moins étendues, mais dont l’âge ou les comorbidités nécessitent un remplacement liquidien intraveineux abondant.

Les services de Médecine Intensive de notre pays ont développé des protocoles de soins de pointe pour effectuer la meilleure réanimation possible et dans lesquels des facteurs tels que nutrition et rééducation précoce, dans le but de fournir des soins et une amélioration complets et de qualité aux patients.

La perte de peau affecte tout le corps

«La peau est un organe de plus et sa perte affecte tout l’organisme. Los pacientes con quemaduras extensas necesitan ser tratados por intensivistas, que somos los especialistas acostumbrados a tratar a pacientes graves con problemas que afectan seriamente a uno o más órganos», explica el doctor Manuel Sánchez, especialista del servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario La Paz de Madrid.

« En fait, il est fréquent qu’ils aient simultanément besoin de traitements et de techniques que nous utilisons habituellement en réanimation, comme le contrôle de la fourniture de fluides et de médicaments pour maintenir une pression artérielle adéquate, la ventilation mécanique, les techniques de dialyse, la sédoanalgésie ou le traitement des infections & rdquor;, ajoute l’intensivita.

Le développement de nouvelles techniques de surveillance Il a permis de détecter rapidement les incidents et aussi de trouver le bon traitement avec le patient.

De plus, grâce à l’évolution conjointe de la opération, “Nous avons des pansements qui facilitent la cicatrisation et des crèmes qui éliminent l’escarre de la brûlure, deux aides qui peuvent être effectuées en réanimation et ainsi éviter les chirurgies sanglantes avec des pertes de sang importantes”, poursuit le Dr Sánchez.

En fait, « en Espagne, nous avons été pionniers dans l’utilisation de certains types de surveillance qui fournissent des informations importantes pour le traitement initial, dans la recherche de traitements qui s’attaquent à la cause des complications plutôt qu’à leurs conséquences, et dans l’utilisation de crèmes qui éliminent tissus morts sans avoir recours à la chirurgie.

Et est-ce un traitement adéquat Initial évite l’approfondissement de la brûlure et le développement de complications dans d’autres organes.

Le régime clé de la récupération

Les spécialistes intensifs sont clairs que le protocoles les soins pour les grandes brûlures doivent tenir compte de facteurs tels que la nutrition.

«C’est la clé de freiner l’hypermétabolisme causé par un traumatisme thermique. Si la perte de masse maigre dans une brûlure dépasse 10 % du total, il y aura un retard dans la cicatrisation des brûlures, des zones greffées et de leurs zones donneuses de peau, ce qui entraînerait une augmentation des infections. De plus, cela pourrait également augmenter le temps de ventilation mécanique, augmentant le risque de pneumonie associée », explique le Dr Marta Ugalde, intensiviste à l’hôpital universitaire de Cruces (Baracaldo).

Pour cette raison, les besoins caloriques des patients brûlés “sont plus importants par rapport au reste des pathologies”.

A) Oui, la nutrition doit être hypercalorique, hyperprotéinée (moins de 25% de l’apport calorique total) et faible en gras (moins de 30% de calories non protéiques), supplémenté en glutamine (un acide aminé entrant dans la composition des protéines) et en vitamines antioxydantes (ACDE), entre autres.

«Une thérapie nutritionnelle précoce réduit la réponse au stress et le séjour en soins intensifs. S’il est administré par voie orale, il permet de maintenir le trophisme de la muqueuse intestinale et d’augmenter la production d’immunoglobulines dans l’intestin, ce qui permet d’éviter les ulcères et le risque de sepsis », poursuit le Dr Ugalde.

Réadaptation dès l’admission à l’USI

La malnutrition cela entraînera également un retard dans la rééducation, qui est un autre pilier fondamental dans le rétablissement de ces patients.

L’objectif de le démarrer déjà en réanimation est « d’éviter la faiblesse acquise par l’hospitalisation elle-même, de réduire les comorbidités associées aux brûlures et atteindre une meilleure qualité de vie après la guérison », explique le Dr Jacinto Baena, intensiviste à l’hôpital Vall d’Hebron (Barcelone).

Ainsi, dès l’admission, le récupération motrice, dès le premier jour de la stabilité clinique des mesures posturales et des thérapies passives qui incluent à la fois la mobilité et l’élasticité de la peau.

Ceux-ci sont accompagnés de Physiothérapie respiratoire pour retrouver une capacité pulmonaire adéquate, en particulier chez les patients qui ont inhalé de la fumée.

« Dans un deuxième temps, nous continuons à rechercher un équilibre articulaire et postural correct, mais nous avons déjà mis en place une rééducation pour réaliser les actes de la vie quotidienne. Plus tard, ce sera au tour de la minimisation et de l’acceptation des séquelles, avec une rééducation centrée sur la récupération de la plus grande autonomie possible”, ajoute le spécialiste.

Et est-ce que le réhabilitation d’une grande brûlure nécessite des équipes multidisciplinaires auxquelles participent kinésithérapeutes, psychologues, internistes, chirurgiens & mldr; entre autres spécialités.

Pour cette raison, « des programmes spécifiques ont été créés qui visent le rétablissement complet du patient à la fois au niveau fonctionnel et social. Cependant, les périodes d’inactivité exigées par le repos après chirurgie les procédures de greffe entraînent un retard auquel nous n’avons pas encore trouvé de solution », poursuit le Dr Baena.