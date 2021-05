C’est ainsi que les vandales désactivent les bornes de recharge pour voitures électriques en Europe | Moteur

Un nouvel épisode de vandalisme s’est produit en Allemagne dans une station de charge à Munich où des criminels ont introduit de la viande crue dans les connecteurs pour rendre la station inopérante.

Il semble que beaucoup n’aiment pas que l’ère de la combustion interne touche à sa fin, et ce n’est pas la première fois que du vandalisme est signalé dans les bornes de recharge pour voitures électriques dans toutes les régions du monde, et en particulier sur le territoire européen où ces derniers jours, nous avons de nouveau subi un épisode.

Tesla le sait très bien étant donné qu’au cours des dernières années, ils ont vu leur réseau de suralimenteurs subir une multitude d’incidents avec des ports de charge coupés, frappés et délibérément bloqués. Désormais, un incident récent signalé en Allemagne contre une borne de recharge s’est révélé extrêmement étrange par rapport aux précédents.

Selon Efahrer.com, une borne de recharge de véhicules électriques à Munich a été victime de vandalisme, détruisant plusieurs chargeurs. Pour ce faire, les criminels rempli certains chargeurs de viande hachée crue affectant les connecteurs de la station de charge et les rendant inutilisables complètement. Tout était inopérant et les techniciens ont travaillé pour remplacer tous les contacts.

En moyenne, 17% de problèmes techniques, y compris le vandalisme, se produisent en Allemagne Pic, à Munich, quelqu’un a mis de la viande hachée dans les connecteurs pic.twitter.com/agOiz0HxpG – Alex (@alex_avoigt) 30 avril 2021

C’est un exemple de plus que certaines personnes n’acceptent pas l’avenir et ne sont pas engagées pour l’environnement.

Bien que la police soit déjà au courant de ces incidents, pour le moment, elle n’a aucune idée de qui pourrait être responsable de l’attaque, indiquant qu’il y a déjà eu d’autres cas de vandalisme récemment.

S’il n’existe aucun moyen concret de prévenir le vandalisme contre les bornes de recharge pour véhicules électriques, oui, une série de caméras de surveillance pourrait être installée dans la zone pour traquer les contrevenants.

Le mode sentinelle de la Tesla est également capable d’enregistrer des vidéos et des images et de les partager plus tard avec le propriétaire et les autorités.