C’est ainsi que les voitures 100% autonomes feront leur entrée dans notre quotidien cette décennie

le Une voiture autonome “complète” pourrait éventuellement être vue dans la “seconde moitié” de cette décennie, “Mais pas en aucune circonstance, ni mélangé avec le trafic normal”, mais “Dans des environnements contrôlés” ou “voies dédiées”, explique Federico Ruiz, directeur de l’Observatoire national de la 5G.

A l’occasion de sa participation au Mobile World Congress (MWC) qui débute ce lundi à Barcelone, Ruiz a accordé une interview à . dans laquelle il explique comment la 5G progresse et quelles sont les attentes vis-à-vis de cette technologie, dans laquelle elle se doit de faire la distinction entre les innovations qu’implique cette nouvelle génération de mobiles et son application massive sur le marché.

Ainsi, le bloc opératoire et la voiture connectée sont des innovations 5G déjà expérimentées, mais qui pour l’instant elles ne sont pas massives ” ni ne font bouger le marché “. Ce dernier « mettra des années » à arriver, prédit-il.

Il s’agit de la voiture autonome, d’où sortent les premiers modèles avec un niveau 3 d’autonomie, c’est-à-dire qui Ils ont une certaine autonomie gouvernementale, à certaines occasions.

Pour le moment, il manque les niveaux 4 et 5 – d’une échelle de 0 à 5, c’est-à-dire que les véhicules avec une autonomie complète n’ont pas été atteints. Cela “pourrait être atteint dans la seconde moitié de cette décennie”.

Cela ne veut pas dire que l’on voit des véhicules de ce type ” essaimer partout “, ou se mêler à la circulation normale.. Cette seconde “prendra beaucoup de temps à voir, si elle est vue à un moment donné”.

« Autre chose différente, c’est que dans la seconde moitié de la décennie, des voies dédiées à ces véhicules commencent à être activées pour qu’ils évoluent dans un environnement plus contrôlé », explique Ruiz, conscient qu’il est difficile de s’aventurer dans la technologie, l’avenir ne sera pas toujours comme prévu.

LA 5G SERA AVEC NOUS TOUTE LA DÉCENNIE

La 5G est encore en “phase préliminaire” en Espagne, où elle se déploie au même rythme qu’en Europe, sans attendre une 5G avec un standard autonome -indépendant de la 4G- jusqu’en 2022.

Désormais, des tests sont en cours et à certains moments précis, des vitesses peuvent être atteintes avec des mobiles similaires à celles de la fibre optique. Cependant, la latence n’est toujours pas différente de la 4G, explique-t-il.

Les gens commencent à parler de 6G, mais la 5G sera toujours avec nous jusqu’à la « fin » de la décennie. Les normes 6G commenceront à arriver à partir de la seconde moitié de la décennie et ce sera en 2030 que cette sixième génération de technologie mobile devrait arriver à maturité, dit-il.

Jusqu’à il y a un an et demi, Ruiz évitait de parler de 6G considérant qu’elle n’existait techniquement pas. “Il faut s’habituer à penser que ce sont des processus longs”, se souvient-il, citant en exemple le temps qu’il a fallu à la 4G pour arriver à maturité. Dans ce contexte, il est important de gérer les attentes, dit-il.

LA BANDE 700 MHZ NE SIGNIFIERA PAS UN CHANGEMENT “DRAMATIQUE”

En juillet, la bande 700 Mhz sera mise aux enchères en Espagne – l’une des trois nécessaires au déploiement de la 5G – et sur laquelle elle n’attend pas d’impact “dramatique” sur cette technologie. Cependant, cela apparaîtra dans la couverture.

Les changements seront plus appréciés avec la bande 26 Ghz -la dernière à être mise aux enchères en Espagne- qui sera celle avec laquelle pourront être développés des cas intéressants qui affecteront le plus les processus de fabrication ou les centres logistiques.

Dans cette bande, il reste à voir comment elle se déroule et quels opérateurs l’exploitent : « si ce sont les actuels ou de nouveaux entrent ». A ce moment, les opérateurs devraient commencer à libérer les fréquences 2G et 3G.

PEU DE FOURNISSEURS

Deux jours après avoir révélé que Vodafone pré-commercialisera la 5G “autonome” avec un “noyau” fourni par Ericsson, contrairement à d’autres occasions où il s’est tourné vers Huawei, Ruiz a souligné que les fournisseurs de technologie en Europe commencent à pratiquement limiter Ericsson et Nokia.

Cela suppose “un changement considérable” étant donné que “jusqu’à présent les opérateurs n’étaient pas favorables à se passer de personne”.

Cela se produit non seulement avec le réseau d’infrastructure, mais aussi avec les téléphones mobiles eux-mêmes, surtout après que LG “a jeté l’éponge” et que le marché est pratiquement entre les mains d’Apple – qui ne participe pas à Mobile – et de Samsung.

Ceux-ci sont rejoints par des marques chinoises telles que Xiaomi, mais en réalité il y a « peu de joueurs » (acteurs). Cela se produit également avec le marché des puces, rappelez-vous.

L’Observatoire national de la 5G est une initiative public-privé promue par le MWC, le Secrétariat d’État aux télécommunications et aux infrastructures numériques et Red.es dans le but d’analyser l’écosystème 5G en Espagne et d’identifier ses principaux acteurs, ainsi que les initiatives en cours de développement. . . .

Une année de plus l’Observatoire sera dans le Mobile, avec plusieurs événements programmés, un congrès qui sera « de transition » post-pandémie et dans lequel sa principale nouveauté sera justement son format, un mélange de présentiel et de virtuel.