C’est ainsi que Lilia Aragón a vécu ces dernières heures ! Les enfants révèlent les causes

Bien qu’après l’annonce du départ de Lilia Aragón, les causes qui auraient conduit à son dénouement soudain étaient inconnues, ce sont ses fils qui ont récemment partagé les dernières heures du “actrice principale“qui saura se démarquer au cinéma, au théâtre et à la télévision.

Lilia Aragón, partie le 2 août, laissant le monde du spectacle sous le choc, malgré le fait qu’elle ait 82 ans, la soudaine nouvelle n’a cessé de provoquer un tollé total parmi diverses condoléances et méconnaissance des causes de son dénouement.

Il s’est avéré que l’histrionique, Lilia AragonElle était à Cuernavaca au moment où elle a finalement quitté ce monde et d’où elle a été renvoyée par sa famille et ses amis.

Au milieu du duel que vivent encore ses proches en plus des quatre enfants de la célèbre comédienne de “Berceau des loups” était l’un de ses descendants, Pablo Mendizábal, qui s’est confié aux médias et a révélé les causes de son départ, attribué à un “problème intestinal”.

L’opération a été compliquée, on lui a retiré 1 mètre d’intestin, une iléostomie a été pratiquée (qui est faite pour évacuer les déchets du corps, lorsque le côlon ou le rectum ne fonctionnent pas correctement), a-t-il expliqué.

Aragon, qui est parti après 55 ans carrière dédiée au monde du spectacle, aurait subi une intervention complexe dans laquelle “ils ont enlevé 1 mètre d’intestin”.

“Ça n’allait pas bien après l’opération”

Apparemment, les résultats ne se sont pas traduits comme prévu, selon son fils, après avoir passé quelques heures en convalescence, Lilia Aragon Rivero elle a été transférée chez elle.

Il n’a plus bien réagi après l’opération, il est sorti des soins intensifs, il était chez lui mais il ne réagissait plus comme on voulait qu’il réagisse.

Il était dans un hôpital, il est allé chez mon frère, une maison pleine d’amour et d’affection et c’était la chose la plus importante, a-t-il commenté.

Dans une autre des interviews avec Javier Poza, Pablo a révélé plus de détails sur les derniers moments de l’affilié au Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) passé ses derniers moments.

Au cours de l’entretien, Mendizábal a expliqué que “l’opération de sa mère aurait été très compliquée car un problème est survenu avec son intestin grêle”.

Après, je suppose que nous l’avions tous un peu ennuyée maintenant et elle a commencé à lâcher prise, c’était vraiment une question de huit jours où nous n’avons vu aucun progrès. Partagé.

Au milieu du regret que son départ entraînerait pour tous ses proches, le fils de l’actrice de romans tels que “Surmonter la peur”, “True Loves” parmi ceux qui ont été ses dernières participations, souligne qu'”il a eu un bonne vie alors quand il Au final, ce qu’il cherchait et gagnait était une bonne façon de commencer », a-t-il commenté.

De même, il souligne que le membre de l’ANDA a été licencié au milieu de l’amour de ses proches.

Elle est partie entourée de famille, dans une maison, pas dans un hôpital, elle est partie en sachant qu’elle est profondément aimée… Hier j’ai donné des nouvelles car c’était mon obligation, les gens ne m’ont pas cru, ils m’ont dit que ce n’est pas vrai … C’était soudain mais le plus important c’est que ma maman n’a pas souffert, a-t-il décrit.

Le fils du natif de Cuautla, Morelos, a partagé que l’une des choses qui a également contribué au déclin de la santé de l’artiste était le départ de son frère Enrique, sans entrer dans les détails sur les causes, commente Pablo “était une partie qui déprimait un peu ma mère.”

Les restes de Lilia Aragón, née le 22 septembre 1938, ont été incinérés donc il n’y a pas eu de messe, cependant, la chapelle sera ouverte à tous ceux qui veulent arriver, son fils a indiqué qu’il aimerait transférer ses restes à Cozumel, où il a rencontré son père, où il a appris à plonger et sûrement l’un de ses endroits préférés, a-t-il conclu.