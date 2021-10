C’est ainsi que l’on combat la canne à sucre, espèce envahissante des rivières et des zones humides

10/04/2021 à 10:03 CEST

Les roselières qui bordent les rivières et ruisseaux de la côte méditerranéenne peuvent sembler un élément pittoresque du paysage, mais ce n’est pas toujours le cas. Bien que la canne (Arundo donax) soit une espèce qui nous accompagne depuis longtemps, bien qu’originaire d’Asie, depuis quelques années se propage de telle manière qu’elle est déjà considérée comme une espèce exotique envahissante, compte tenu des impacts environnementaux qu’il provoque dans les habitats où il est implanté. En fait, dans des autonomies telles que la Communauté de Valence, la Région de Murcie ou les îles Baléares, des mesures sont adoptées pour lutter contre ce qui est déjà, clairement, un véritable fléau.

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) considère cette espèce comme l’un des 100 envahisseurs exotiques les plus dangereux au monde. Selon le portail Ripisilva, du programme Life et de l’Université de Murcie, la canne à sucre « a une grande capacité invasive, atteignant dans de nombreux cas remplacer la végétation indigène, empêchant la germination et la croissance, et inhibant l’acquisition d’eau et de nutriments, respectivement & rdquor ;, c’est-à-dire qu’il prive les autres espèces avec lesquelles il vit.

Mais, en plus, la densité du champ de canne limite la pénétration de la lumière, ce qui empêche aussi le développement d’autres plantes. Mais, en revanche, il ne fournit pas une ombre si compacte sur les rives des lits des rivières pour éviter une augmentation de la température de l’eau, soulignent les scientifiques de l’Université de Murcie.

Du fait de la structure des roselières et de leur configuration, « Les oiseaux peuvent difficilement profiter de cette espèce végétale pour construire des nids sur ses branches ou son abri & rdquor;, ajoutent-ils. Autrement dit, ses inconvénients sont nombreux et ses aspects favorables, aucun.

En 2016, une enquête menée par des biologistes de l’Université de Barcelone a révélé que les roseaux modifient les écosystèmes fluviaux où ils se développent, rendant les insectes, les arachnides et les crustacés dans les rivières, les ruisseaux et les zones humides de plus en plus rares et plus petits et moins diversifiés. Cela a des répercussions sur tous les autres organismes et, à terme, appauvrit la biodiversité de ces lieux.

Les roseaux ont longtemps été utilisés en Méditerranée espagnole pour créer des barrières naturelles, haies ou brise-vent végétaux, talus ou palissades. La propagation généralisée qu’elle a connue ces dernières années a contraint les administrations à prendre des mesures pour sauvegarder la biodiversité des rivières, des ruisseaux et des zones humides, qui menacent de s’appauvrir écologiquement par cette espèce particulièrement résistante à l’adversité.

Selon les experts, la meilleure façon d’éradiquer la canne à sucre est de promouvoir la compétence biologique, c’est-à-dire de récupérer la végétation indigène. Il s’agit, selon le professeur Miras Pérez, « de reconstruire la végétation indigène, en réintroduisant les espèces dominantes et compagnes, en particulier, les plus caractéristiques de l’écosystème perturbé & rdquor ;.

Tuez les roseaux en les recouvrant de plastique noir

Des méthodes physiques et chimiques sont utilisées pour enlever les roseaux. D’une part, les cannes et les rhizomes sont coupés par abattage et inondation. Ensuite, sont recouverts de grandes étendues de plastiques opaques qui empêchent la canne de faire la photosynthèse. Dans le même temps, des herbicides systémiques sont appliqués pour provoquer la mort des rhizomes des cannes et de leurs racines. Désormais, “ce contrôle chimique ne peut être appliqué que lorsque vous avez l’assurance complète qu’il n’affectera aucun milieu aquatique à proximité & rdquor;, prévient Miras Pérez.

Ce sont les actions qui sont menées dans des endroits comme le Rivière Gérone, au nord de la province d’Alicante, où la Confédération hydrographique du Júcar reçoit presque quotidiennement des demandes des mairies de la Marina Alta pour nettoyer les roselières qui envahissent les rivières et les ravins.

Pour ce faire, depuis l’année dernière, ils placent des plastiques noirs dans la section du fleuve Gérone à la frontière entre Beniarbeig et Ondara, où les roselières acquièrent une épaisseur et des dimensions énormes.

Apparemment, le système fonctionne, car la « solarisation », comme cette technique est connue, a déjà été appliquée avec succès par la confédération du Júcar dans cette même région, sur des tronçons de la rivière Gorgos près de Benigembla et d’Alcalalí. Ce tapis synthétique déclenche la température dans le substrat et pendant les jours d’été, il atteint 70 degrés sous les plastiques. Une telle chaleur brûle et tue complètement les rhizomes.

Plus tard, nous procéderons à la récupération de la berge avec des espèces végétales indigènes, telles que des peupliers, des tarays, des freins, des saules ou des ormes.

Dans la région de Murciea, la même expérience a déjà été réalisée l’été dernier. Le conseil municipal, en collaboration avec l’Association des naturalistes du sud-est (ANSE) et Aguas de Murcia, a nettoyé les cannes, puis a étendu de grandes zones de plastique opaque sur le versant de la rivière Segura qui coïncide avec la route d’accès à la station d’épuration de Murcia Este. .

L’action, budgétisée à 71 000 euros, a duré jusqu’à cette année, s’inscrit dans la continuité de la récupération qui a été réalisée précédemment dans la région de La Contraportada, un environnement naturel de grande importance où un nouveau centre d’accueil a été inauguré.

Sur ce site, après avoir nettoyé les cannes et les avoir recouvertes de plastique sur les deux rives de la rivière, 600 arbres indigènes ont été plantés. Dans les 40 prochaines années, cette forêt stockera l’équivalent en CO2 des émissions d’une voiture ayant fait 60 fois le tour du monde.

Web sur la canne à sucre : https://exoticasinvasoras.carm.es/-/cana

Cela peut vous intéresser : Les rivières espagnoles comptent déjà 306 espèces envahissantes et 272 autres potentielles