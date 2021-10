C’est ainsi que l’on prépare l’opération à une éventuelle marée noire

30/10/2021 à 14:02 CEST

Le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique, à travers la Direction générale du littoral et de la mer, a réalisé une exercice de lutte contre la pollution causée par un éventuel déversement sur la côte de Suances (Cantabrie) vérifier l’efficacité des mécanismes de coordination existants dans le système national de réponse, à la fois dans les sous-systèmes maritimes et côtiers.

L’exercice, développé les 27 et 28, a été réalisé en collaboration avec les institutions concernées, dont la Mairie de Suances. L’objectif de cette opération est d’évaluer la coopération entre les différentes administrations, organisations, institutions et entreprises en cas de contamination qui affecterait, dans ce cas, la côte cantabrique.

En exercice un épisode de pollution produit à la suite d’un déversement de fioul IFO 380 d’un navire à environ 6 milles au nord de Comillas a été simulé. Le déversement figuratif s’est produit à travers une fissure sur le côté du navire en correspondance directe avec une citerne à cargaison.

Par conséquent, l’activation conjointe du plan maritime national et du plan d’urgence territorial pour la protection civile de la Cantabrie (PLATERCANT) a été simulée et l’organe de coordination qui établit le système national de réponse a été constitué, composé de l’administration de l’État et de trois représentants de l’autorité autonome. administration.

Il s’agit du quatorzième exercice réalisé par le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique dans le cadre du Plan national de protection de la Ribera del Mar contre la pollution. Près de 20 ans plus tard, aucun Espagnol n’a oublié la catastrophe de la marée noire provoquée par le pétrolier Prestige au large des côtes de Galice en 2002.

Plus de 110 personnes ont participé et différents moyens de réponse ont été mobilisés: un hélicoptère, un poste de commandement avancé et un centre d’accueil pour la faune mazoutée du gouvernement de Cantabrie, le Salvamar Deneb du ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain, un navire du Service maritime de la Garde civile, trois navires de la Croix-Rouge et du matériel pour la lutte contre la pollution en mer et sur les côtes, comme les barrières cylindriques et étanches, les instruments de collecte et les réservoirs de stockage de MITECO.

La réunion s’est divisée en deux jours. Le premier, qui s’est déroulé dans la Délégation du Gouvernement, s’est concentré sur la réalisation d’un exercice de coordination théorique entre les différents plans d’urgence qui seraient activés en cas d’événement de contamination de ces caractéristiques. L’objectif de cette activité a été d’évaluer la coopération opérationnelle (capacités de réponse et matériels disponibles) entre les différentes administrations, agences et institutions en cas de pollution côtière.

La deuxième journée, qui s’est déroulée sur la plage de Suances, a consisté en un déploiement opérationnel, tant sur la côte qu’en mer, pour former l’ensemble du personnel pouvant intervenir en cas d’urgence réelle.

En raison de la gravité de l’accident, l’activation hypothétique du Plan national de protection de la Ribera del Mar est réalisée, mobilisant les moyens d’intervention dont dispose MITECO à la base d’action rapide la plus proche, située à Pontevedra. Un incident survenu lors des opérations de nettoyage a également été simulé.et l’évacuation consécutive de la personne blessée par hélicoptère.

Empêcher un autre « Prestige »

Des images de la catastrophe de la Prestigue, la marée noire d’avant la marée noire en Galice causée par le naufrage du pétrolier Prestige, sont encore stockées sur la rétine de tous les Espagnols. L’accident a touché 2 000 kilomètres de côtes espagnoles, françaises et portugaises.

Le 13 novembre 2002, le pétrolier Prestige s’écrase dans une tempête alors qu’il transporte 77 000 tonnes de fioul lourd au large d’une Morte.

Les principales victimes des marées noires sont la faune et la flore du lieu. Les poissons sont empoisonnés en consommant des proies avec du pétrole brut et toute la chaîne alimentaire est affectée et peut même affecter les humains. De plus, les hydrocarbures détruisent les œufs ou produisent des jeunes malformés.

Les mollusques bivalves, en particulier ceux qui vivent accrochés aux rochers, meurent d’étouffement à cause de la couche d’huile. Ces taches obstruent également le passage de la lumière, elles ne permettent donc pas la photosynthèse des algues, altérant considérablement l’écosystème sous-marin.

Les oiseaux et les mammifères marins sont imprégnés d’huile et finissent par mourir d’intoxication ou d’hypothermie car la couche qui les protège du froid est endommagée. La marée noire cause également des dommages notables au paysage côtier, mais sa nature biodégradable permet d’en éliminer une grande partie.