C’est ainsi que Mía Rubín Legarreta a célébré son 16e anniversaire

Avant de profiter d’une journée pleine d’adrénaline, Andrea Legarreta, Erik Rubín et Nina ont dédié des messages d’anniversaire affectueux à Mía. Dès les premières heures du 22 avril, l’animatrice de Hoy a dédié un message émouvant à son premier-né dont elle est très fière.

Anniversaire de Mía Rubín Legarreta (Instagram)

“Sweet 16, ma princesse !! Quelle grande émotion de fêter tes 16 ans de vie mon amour! Je te l’ai dit plus de 1000 fois, je célèbre chaque seconde de ta douce existence … J’avais envie d’être mère alors beaucoup, j’ai tant de fois rêvé de toi! Et le bon Dieu nous a récompensés deux fois et nous a envoyé deux beaux êtres pleins de magie … D’abord avec ton arrivée, tu as donné un sens à nos vies que je n’avais jamais imaginé !! Et puis ta belle et adorable petite soeur Nina … Uff! Il ne fait aucun doute que Dieu nous aime !! J’apprécie ton doux regard qui sourit et parle sans parler, ton sourire qui me fait sentir que tout va bien, qu’il vaut la peine d’aller de l’avant quoi qu’il arrive et peut-être pas. Nous avons tellement mal appris à être parents ».

«J’apprécie ta gentillesse et ta capacité à te surprendre et à apprécier et apprécier les cadeaux de la vie, ceux que l’argent n’achète pas … Je remercie le bébé tendre, curieux et patient, qui m’a appris à être mère … moi aussi merci à la petite fille douce, gaie, coquette et enjouée qui n’a cessé de chanter, de sourire et de protéger sa petite sœur … Et je remercie aujourd’hui la belle jeune femme, pleine de maturité et de gentillesse, qui reste douce et gaie, qui sait comment être reconnaissante, empathique, généreuse, disciplinée, respectueuse et rêveuse … Et aussi, elle ne cesse de nous ravir avec sa belle voix et son chant sans fin! Que Dieu vous bénisse toujours! Chaque instant de ta vie, mon amour mignon! N’arrêtez jamais de croire en votre valeur, votre talent et votre force! Bien qu’il y ait des êtres qui veulent vous faire ressentir le contraire … La lumière met toujours mal à l’aise ceux qui sont dans le noir et vous êtes LUMIÈRE … Je suis tellement fier de vous !! Je suis très heureuse d’être ta maman !! Toujours, toujours, toujours, je serai à tes côtés … je t’aime infiniment !! Que ce soit une belle année pleine de rêves, d’amour et de bonne santé! On t’aime!! Má, Pá et Nina.

