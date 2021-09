C’est ainsi que Microsoft veut que vous arrêtiez d’utiliser des mots de passe tant que votre compte reste sécurisé | La technologie

La société de Bill Gates a pris la décision définitive de supprimer les mots de passe de ses clients tout en gardant les comptes de leurs clients sécurisés. Nous vous apprenons à activer la solution.

Avec des pirates de plus en plus spécialisés dans le vol de compte et notre imagination pour créer des mots de passe de plus en plus diminuée, quelqu’un devait créer la solution idéale.

Google a longtemps voulu résoudre ce problème et a créé l’outil de création de mot de passe aléatoire utile. Le problème est qu’en raison de leur complexité, ils sont impossibles à retenir et si notre ordinateur perd les informations d’identification (certains formatages et suppressions par inadvertance) on peut être agacé.

Et maintenant vient Microsoft, qui a proposé une idée qui pourrait être toute une révolution si, vraiment, ils atteignent le même niveau de sécurité que les bons et forts mots de passe offrent. Bien sûr, la proposition de Microsoft arrive, justement, à éliminer les mots de passe.

Comme l’entreprise l’explique à travers son blog, à partir d’aujourd’hui, vous pouvez supprimer complètement le mot de passe des comptes Microsoft. Pour le remplacer nous n’aurons qu’à utiliser l’une de ces solutions : Microsoft Authenticator, Windows Hello, clé de sécurité ou un code de vérification… entre autres.

L’objectif est de tuer les mots de passe pour une raison impérieuse : les mots de passe faibles sont le point d’entrée de la plupart des cyberattaques, où chaque seconde il y a 579 attaques, soit 18 000 millions par an. Ou alors ils nous assurent de Microsoft.

La solution proposée par la société de Seattle peut être mise en œuvre dès aujourd’hui en suivant ces étapes simples via notre compte Microsoft, comme vous le verrez maintenant.

Assurez-vous que l’application Microsoft Authenticator est installée sur votre smartphone et lié à votre compte Microsoft personnel. Ensuite, visitez votre compte Microsoft, connectez-vous et sélectionnez Options de sécurité avancées. Sous Options de sécurité supplémentaires, vous verrez Compte sans mot de passe. Appuyez sur Activer. Finalement, Suivez les invites à l’écran et approuvez la notification de votre application Authenticator sur mobile. Une fois approuvé, vous n’aurez plus à utiliser votre mot de passe !

Et rassurez-vous, car si vous décidez que vous préférez utiliser votre mot de passe après l’avoir supprimé, vous pouvez toujours réactiver l’option de mots de passe dans votre compte.

Bref, l’idée de Microsoft est que les applications d’authentification mobile deviennent des clés universelles qui ouvrent tous les services, car elles sont beaucoup plus difficiles à pirater. Êtes-vous convaincu par la solution? Ce n’est certainement pas original, même s’il a été prouvé qu’il est sans danger.