C’est ainsi que Nuria Roca et Juan de Val gèrent l’exposition de leurs enfants sur les réseaux sociaux

Ce n’est pas pas de secret qu’il boom media par Juan del Val Cela entame la vie professionnelle et personnelle de la famille de Nuria Roca. À présent les deux sont sur toutes les lèvres et leur influence grandit chaque jour.

Un fait qui aussi impacte la vie de famille et donc leurs trois enfants, Juan, Pau et Olivia. Votre public exige de plus en plus retour d’information dans ce qui se passe quand ils ne sont pas à la télé, ce qui implique que les fans veulent aussi connaître le côté que les deux ont comme parents.

À ce sujet, la Valencienne a élargi dans une interview pour Vanitatis, où elle a expliqué qu’elle et Juan del Val ont choisi d’éduquer leurs trois enfants de manière «assez intuitive».

« Tu ne peux pas te débarrasser de tes principes, de votre culture, de la façon dont vous avez été éduqué et de ce que vous finissez par projeter. Ce que je veux, c’est que mes enfants soient de bons êtres humains, en premier lieu, et indépendant, en second lieu. De là, ils devront résoudre leur vie, essayer de souffrir le moins possible, mais cela ne vous détournez pas non plus des problèmes, qu’ils sont conscients qu’il y a et qu’il faut y faire face », a commenté le présentateur.

Dans le même esprit que cette éducation intuitive, Nuria Roca a assuré que, même ainsi, il s’agit d’un tâche complexe dans lequel les deux apprennent jour après jour: « Il semble que quand ils sont petits tu es plus occupé, mais les choses sont plus simples, vous y remédiez tout de suite. À présent cela demande beaucoup plus d’efforts et je travaille. Ici nous allons, nous aidons les uns les autres et, en effet, nous formons tous une équipe dans cette famille« .

Sur l’utilisation que leurs enfants font des réseaux sociaux, le couple est clair qu’il doit s’adapter aux nouvelles générations et la façon dont vous communiquez. « Tout ce qui est fait me semble naturellement bien. Il est vrai qu’alors il faut avoir beaucoup d’attention car les réseaux sociaux prennent beaucoup de temps, absorbent beaucoup et il faut faire attention au contenu. J’essaye de leur expliquer qu’il faut dose», a-t-il commencé à expliquer au médium susmentionné.

« Je me souviens que J’ai créé Pau, au milieu, un compte Instagram parce qu’il m’a demandé de. (…) Plusieurs fois c’est le désir d’aimer faire partie de ce qui leur donne envie de les avoir. Tant qu’ils ne deviennent pas un mode de vie ou une obsession, c’est très bien. Avouons-le, ils font partie de leur quotidien, ils communiquent à travers ça … Et plus encore en ces temps », a-t-il justifié.

Ses fils âiné, Juan del Val Roca, qui a déjà rempli 18 années, a commencé à profiter d’un exposition publique dont il a décidé de profiter. Il y a quelque temps est devenu viral sur TikTok, fait pour lequel ils ont demandé au présentateur, qui a répondu: « Eh bien, n’en faisons pas trop! C’est devenu viral et c’est tout … « .