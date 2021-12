C’est ainsi que presque tous les problèmes des AirPods Max d’Apple sont résolus | La technologie

Les écouteurs les plus puissants d’Apple ont tendance à donner des problèmes de connexion ou de son. Ce n’est rien de grave, mais cela peut être agaçant. Pour cette raison, nous vous enseignons deux astuces pour résoudre ces problèmes sans avoir à les envoyer au service technique.

Pour nous, les AirPods Max d’Apple sont des écouteurs haut de gamme qui, de loin, offrent le meilleur son de la marque à ce jour. Ils sont chers, oui, mais ils sont vraiment bons.

Le problème avec ceux-ci est qu’ils donnent généralement des échecs sonores. Déconnexions, retards, retards de signal, etc. Ce sont de petits détails mais ils peuvent gâcher l’expérience d’un produit qui devrait être beaucoup plus raffiné en raison de son prix.

Heureusement pour tout le monde il existe un moyen simple de corriger ces bogues, et il s’agit d’effectuer la plus ancienne astuce informatique au monde : éteindre et rallumer. Seul l’astuce est un peu plus compliquée.

Selon plusieurs experts, redémarrer l’appareil ou le restaurer depuis l’usine permet de résoudre presque tous les problèmes dont souffrent les AirPods Max. Vous avez donc ici un guide sur la façon dont les deux solutions sont mises en œuvre.

Comment réinitialiser les AirPods Max :

Étape 1: Sortez vos AirPods Max de leur étui intelligent. Étape 2: Appuyez sur les boutons Noise Control + Digital Crown et maintenez-les enfoncés jusqu’à ce que le voyant d’état commence à clignoter en orange. Relâchez les boutons. Étape 3: Donnez quelques secondes à vos AirPod pour redémarrer, puis réessayez de les utiliser.

Avec l’image que nous vous avons laissée, il sera sûrement plus facile de localiser les boutons physiques que nous indiquons dans les instructions. Alors regardez bien et vous n’échouerez pas.

Dans le cas où cela n’a pas pris effet ici, vous avez Instructions sur la façon de réinitialiser les AirPods Max aux paramètres d’usine :

Étape 1: Assurez-vous que vos AirPods Max sont hors de leur boîtier intelligent. Étape 2: Appuyez sur les boutons de contrôle du bruit + Digital Crown et maintenez-les enfoncés pendant 15 secondes jusqu’à ce que le voyant d’état commence à clignoter en orange, puis en blanc. Relâchez les boutons lorsque le voyant clignote en blanc. Étape 3: Attendez que les AirPods Max soient réinitialisés avec succès et ils apparaîtront sur votre iPhone et iPad prêts à être à nouveau couplés.

À ce stade, tout devrait être résolu. Mais, avant d’aller chez Apple, vous pouvez également redémarrer votre iPhone ou iPad pour exclure tout problème pouvant exister de votre part.

Si tout le reste échoue, vous voudrez peut-être appeler un rendez-vous Genius. Mais j’espère que ce n’est pas nécessaire.