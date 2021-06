C’est ainsi que restent les 16 derniers de la Copa Libertadores

01/06/2021 à 19:13 CEST

Libertadores 2021 a déjà défini son tableau de qualification jusqu’à la grande finale, prévue le 20 novembre au stade Centenario de Montevideo. Lors du tirage au sort effectué ce mardi au siège de la Conmebol, à Luque (Paraguay), ont été décidés les matches des huitièmes de finale, qui se joueront en juillet une fois la Copa América au Brésil terminée, et les hypothétiques affrontements ultérieurs de quarts et demi-finales.

Au huitième tour, Pameiras, qui est l’actuel champion, affrontera l’Université catholique, avec le favoritisme brésilien malgré le fait que l’équipe d’Abel Ferreira ne traverse pas son meilleur moment. Parmi les prétendants au titre, se démarque le choc entre Flamengo et Defensa y Justicia, qui, en 2021, avait déjà surpris Palmeiras en finale de la Recopa Sudamericana. Il n’y aura qu’un seul duel local entre River Plate et Argentino Juniors, et un Boca Juniors – At très intéressant. Mineiro.

TOUTES LES HUITIÈMES CROIX DE LA FIN DES LIBERTADORES

Défense et Justice – FlamengoBoca Juniors – At. MineiroUniversidad Católica – PalmeirasCerro Porteño -FluminenseVélez Sarsfield – BarcelonaSao Paulo FC – RacingRiver Plate – Argentino JuniorsOlimpia – International

🔥 La route vers #GloriaEterna ! C’est ainsi qu’est resté le huitième de finale de la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/HAjz5KaVKP – CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 1er juin 2021

QUELQUES TRIMESTRES DE FIN D’INFARCT POSSIBLE

La conséquence la plus morbide du tirage au sort a été de vérifier qu’il y avait la possibilité d’avoir deux classiques locaux de rivalité maximale en quarts de finale. D’une part, il pourrait y avoir un duel argentin entre les River Plate – Boca Juniors, et, dans la même partie du tableau, il peut y avoir un Palmeiras – São Paulo, qui serait la réédition de la dernière finale du Championnat Paulista, dans laquelle Hernan Crespo il a ajouté son premier titre en dirigeant l’équipe Morumbí.

La partie la plus compliquée du tableau est précisément celle où River Plate, At. Mineiro, Boca Juniors, Sao Paulo et Palmeiras, tous avec une équipe pour se qualifier pour le titre continental. De l’autre côté, Flamengo, sur le papier, est celui qui a une meilleure équipe et l’expérience d’avoir été champion en 2019.