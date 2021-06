C’est ainsi que restent les centres des quarts de finale de la Copa América

in

29/06/2021 à 04h52 CEST

La Copa América 2021 a déjà les quatre quarts de finale définis, qui se jouera entre vendredi et samedi, et il y a aussi le tableau avec les demi-finales possibles.

L’Argentine, qui a terminé leader invaincu du groupe A (avec trois victoires et un nul) jouera samedi à Goiania (à 03h00 CEST) contre l’Equateur, qui a obtenu son classement in extremis après avoir débuté un 1-1 contre le Brésil lors de la dernière journée. L’équipe de Léo Messi et le Kun Aguero il est le favori pour atteindre le tour suivant.

Dans cette même partie du tableau, l’autre duel sera un extrêmement intéressant Uruguay – Colombie, prévu samedi (à 22h00 CEST) au stade national Mané Garrincha, à Brasilia. . La Celeste a fait une première phase de moins en plus, après le revers initial contre l’Argentine, tandis que l’équipe de Reinaldo Rueda n’a pas tout à fait trouvé le coup de pédale dans une première phase irrégulière.

Les vainqueurs d’Argentine-Equateur et d’Uruguay-Colombie disputeront la demi-finale prévue le mardi 6 juin à Brasilia.

NEYMAR JR. AVANT ARTURO VIDAL

L’un des duels vedettes est sans conteste Brésil-Chili, qui se jouera vendredi (à 02h00 CEST), sur l’herbe battue du stade Nilton Santos, à Brasilia. C’est un face-à-face entre les deux derniers champions continentaux : la Seleçao, championne actuelle avec son triomphe en 2019, et le Chili, qui a conquis les éditions 2015 et 2016.

L’autre match Pérou-Paraguay, au pronostic incertain, ouvrira les quarts de finale vendredi (à 23h00 CEST) au stade olympique, dans la ville de Goiania. L’ensemble des Ricardo Gareca, qui était finaliste lors de la dernière édition, n’a essuyé qu’une seule défaite, la défaite (4-0) que le Brésil lui a infligée lors de son premier match, depuis ils ont cumulé deux victoires et un nul.

Les vainqueurs de Brésil-Chili et Pérou-Paraguay disputeront la première des deux demi-finales, prévue lundi prochain, au stade Nilton Santos de Rio de Janeiro.

La grande finale de la Copa América se déroulera samedi 10 au stade Maracana.