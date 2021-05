C’est ainsi que restent les ‘play-in’ et les ‘playoffs’ de la NBA 2020/21

La direction des équipes pour les Playoffs 2021 en NBA est déjà connue. L’itinéraire oui, mais dans certains cas, les tours de qualification doivent être terminés. Le nouveau format, avec un play-in pour régler les deux derniers postes d’accès à la série pour le titre à chaque conférence, les hypothèques ayant déjà le plein cadre malgré la fin de la saison régulière.

Hornets, Pacers, Celtics et Wizards à l’Est et Spurs, Grizzlies, Warriors et Lakers à l’Ouest doivent jouer un ou deux matchs, selon les résultats, pour se qualifier pour le tableau principal, celui des Playoffs 2021. Des équipes déjà qualifiées pour il est les Sixers, Nets, Bucks, Knicks, Hawks et Heat à l’Est et les Jazz, Suns, Nuggets, Clippers, Mavericks et Blazers à l’Ouest.

La percée Jazz de Quin Snyder a remporté la première place du classement général avec un record de 52-20. Ils ont dominé la saison régulière depuis février et méritent une reconnaissance méritée pour une équipe dans laquelle Gobert, le désormais blessé Mitchell et d’autres joueurs secondaires tels que Ingles, Bogdanovic, Clarkson ou le “ All-Star ” Mike Conley sont des pièces fondamentales dans un jeu choral. cela enlève votre hoquet.

Ceux qui sont laissés pour compte, des équipes comme les Bulls, certains Raptors qui étaient champions il y a seulement deux ans, les Pélicans ou les Timberwolves des deux Espagnols.

Dates à retenir:

· Le play-in aura lieu du 18 au 21 mai.

· Les éliminatoires commenceront le 22 et dureront jusqu’en juillet.

La prochaine étape: Play-In 2021

Conférence occidentale

R: Los Angeles Lakers (7) – Golden State Warriors (8): mercredi soir 19 mai à 4h00 (heure de la péninsule espagnole)

B: Memphis Grizzlies (9) – San Antonio Spurs (10): Mercredi soir 19 mai à 1 h (heure de la péninsule espagnole)

C: Perdant de A – Gagnant de B

Conférence Est:

R: Boston Celtics (7) – Wizards de Washington (8): Mardi soir 18 mai à 3 h 00 (heure de la péninsule espagnole)

B: Indiana Pacers (9) – Wizards de Washington (10): Mardi soir 18 mai à 12 h 30 (heure de la péninsule espagnole)

C: Perdant de A – Gagnant de B

La série des éliminatoires 2021

Conférence occidentale …

Utah Jazz (1) – Gagnant de la 8e place

Phoenix Suns (2) – Gagnant de la 7e place

Denver Nuggets (3) – Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers (4) – Dallas Mavericks (5)

Conférence Est …

Philadelphia 76ers (1) – Gagnant de la 8e place

Brooklyn Nets (2) – Gagnant de la 7e place

Bucks de Milwaukee (3) – Miami Heat (6)

Knicks de New York (4) – Hawks d’Atlanta (5)