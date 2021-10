C’est ainsi que se comporte le CPU des Apple M1 Max et M1 Pro : à la hauteur des meilleures puces x86 selon Geekbench | La technologie

Un benchmark officieux a déjà testé la puissance des nouveaux processeurs ARM d’Apple et la firme de Cupertino peut être fière des données qu’ils ont produites lors des premiers tests.

Apple a révolutionné le monde de l’informatique il y a un an en arrêtant d’utiliser les processeurs Intel pour miser sur ses propres puces ARM. En principe presque aussi puissant qu’Intel mais consommant beaucoup moins.

Sa première puce s’appelait M1 et ce fut un succès sans faille, et en termes de puissance / consommation, c’était un arrêt complet dans l’informatique, qu’après des années à flirter avec l’ARM, il y avait un acte de foi (heureusement, en dessous il y avait une voiture pleine de paille).

Et maintenant, un an plus tard, Apple a présenté sa nouvelle génération de puces, appelées M1 Pro et M1 Max, chacun plus puissant que le précédent.

Quant à ses caractéristiques techniques, hier nous pouvions les voir, voire comparer comme vous pouvez le voir dans cet article. Mais une chose est le cahier des charges et une autre les scores dans les benchmarks.

Et en parlant du roi de Rome, nous avons ici le premier résultats synthétiques des M1 Pro et M1 Max, qui ont été divulgués à l’avance. Bien sûr, n’oubliez pas que ces résultats ne sont pas officiels, donc les scores finaux peuvent varier.

Geekbench 5.4.1M1 ProM1 Max Monocœur 1 712 points 1 749 points Multicœur 7 441 points 11 542 points

Et cela signifie? Que nous sommes avant Puces ARM à la hauteur de l’architecture x86 actuelle consommer beaucoup moins.

Si nous prenons les chiffres sans tenir compte du fait que les comparaisons directes entre MacOS et Windows ne sont pas mathématiquement correctes, cela nous montre que le M1 Max est légèrement plus puissant que le processeur portable AMD Ryzen 9 5900H.

Quant au M1 Pro, ce ne serait que 14% plus lent que le bureau Ryzen 5 5600X, la différence est que consomme exactement la moitié de l’énergie (65W contre 30W).

Tenant compte du fait que les consommations données par les processeurs Apple portent la carte graphique intégrée et celles d’AMD non, Nous pouvons vous assurer qu’en terme d’efficacité, les puces ARM de la société Cupertino sont l’avenir vers lequel le monde de l’informatique doit se tourner vers l’avenir.