C’est ainsi que se déroule le classement du meilleur buteur de l’Eurocup

14/06/2021 à 22:59 CEST

A défaut de la fin de la première journée de la phase de poules, nous avons déjà deux leaders incontestés au classement du meilleur buteur de ce Championnat d’Europe. On était déjà dans toutes les piscines et peut-être l’un de ceux qui se battent jusqu’au bout pour remporter le Soulier d’Or, mais l’autre est l’une des surprises de ce début de tournoi.

On parle de Lukaku d’une part, qu’il a marqué un doublé contre la Russie, et Schick, qui après avoir marqué l’un des buts du championnat, a également vu deux buts.

Derrière, se cachent en ce moment tous les autres joueurs qui ont réussi à marquer pour leurs équipes nationales. Il y a encore beaucoup à disputer, mais certains d’entre eux ont déjà libéré leur casier et montré votre lettre de motivation.

Meilleurs buteurs :

Romelu lukaku – (Belgique) 2 buts Patrik Schick – (République tchèque) 2 buts Ciro Immobile – (Italie) 1 but Lorenzo Insigne – (Italie) 1 but Thomas Meunier – (Belgique) 1 but Wout poids – (Pays-Bas) 1 but Georgino Wijnaldum – (Pays-Bas) 1 but Denzel Dumfries – (Pays-Bas) 1 but Rahim Sterling – (Angleterre) 1 but Plongeur Breel – (Suisse) 1 but Marko Arnautovic – (Autriche) 1 but Stefan lainer – (Autriche) 1 but Michel Gregoritsch – (Autriche) 1 but Yaremchouk romain – (Ukraine) 1 but Andriy Yarmolenko – (Ukraine) 1 but Goran pandev – (Macédoine du Nord) 1 but Karol Linetty – (Pologne) 1 but Skriniar de Milan – (Slovaquie) 1 but Kieffer Moore – (Pays de Galles) 1 but Pohjanpalo – (Finlande) 1 but