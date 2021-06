C’est ainsi que se fait entendre la collaboration entre The Killers et Bruce Springsteen – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Bruce Springsteen a rejoint The Killers pour la première fois pour reprendre leur chanson “préférée” du groupe de Las Vegas, “A Dustland Fairytale”, simplement rebaptisé “Dustland” après cette collaboration désormais disponible sur les plateformes numériques.

Comme le rapporte Brandon Flowers sur ses réseaux sociaux, tout a commencé en février 2020 avec un message reçu sur son mobile depuis un numéro non mémorisé : « Je regarde (le festival de) Glastonbury. Ils sont devenus un groupe live spectaculairement infernal, mon frère ! J’adore le costume doré ! Nous devons faire ‘Dustland’ un jour.”

Le chanteur et compositeur de The Killers a réussi à confirmer l’identité de l’auteur du message à travers Evan, fils de Springsteen et Patti Scialfa, qui est rejoint par une grande amitié qui s’étend désormais également à son père et qui s’est concrétisée avec cette collaboration .

Initialement inclus sur l’album “Day & Age” de The Killers (2008), “A Dustland Fairytale” a été écrit au milieu de la bataille de la mère de Flowers contre le cancer, décédée à l’âge de 64 ans.

« C’était une tentative pour mieux comprendre mon père (…). Pleurer pour ma mère. Reconnaître leurs sacrifices et peut-être même avoir un aperçu de la force de l’amour pour rester dans ce monde. C’était ma thérapie. C’était cathartique », a déclaré le chanteur.

« Bruce a beaucoup écrit sur des gens comme mes parents et a trouvé beaucoup de beauté dans les espoirs et les rêves des personnes invisibles. Leurs combats, et leurs pertes », a souligné le musicien dans ses messages, dans lesquels il remercie le Patron d’avoir « ouvert cette porte ».