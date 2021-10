C’est ainsi que se sont déroulés les deux combats précédents entre Fury et Wilder : pas de match et KO

Ce samedi, Tyson Fury et Deontay Wilder clôturent leur trilogie. C’est un combat qui n’était pas prévu, mais un juge a fait respecter les contrats signés. Il n’y a pas eu de Fury vs Joshua et les deux vont clore, en principe, leur rivalité. Du premier au deuxième combat, il y a eu un grand changement, cela arrivera-t-il dans le troisième ?

Premier combat: Fury surpris et le coup de poing de Wilder n’a pas résolu

Tyson Fury était étendu sur le sol. Il était allongé avec un peu plus de deux minutes à faire. L’anglais était la deuxième fois qu’il se rendait au sol et cela semblait la décision définitive. Le coup de poing de Deontay Wilder est impitoyable… jusqu’au 1er décembre 2019. Le «Bronze Bomber» a frappé son adversaire à deux reprises et ne l’a pas endormi. Étrange, mais c’est arrivé. Fury a surpris tout le monde. Après deux ans d’excès et une forte dépression (il a même menacé de se suicider), le ‘Gipsy King’ avait eu la capacité de sortir de la boue et de reprendre son sport. Il a fait deux procès de tournage et s’en est pris à l’Américain. Il manquait un peu et au passage des rounds il s’améliorait. Techniquement c’était mieux, mais physiquement ce n’était pas encore à 100%. Les deux ont offert un combat égal et chaque juge a offert un score différent. Le public a protesté, mais avec la perspective c’était juste. Une rivalité intéressante se préparait.

Deuxième combat: Fury a complètement annulé Wilder

L’intelligence est l’une des plus grandes forces de Tyson Fury. Pour cette raison, loin de chercher une revanche directe contre Wilder, l’Anglais a préféré emprunter un chemin plus long. Il signe avec Top Rank et renforce son image, qui s’est renforcée, aux Etats-Unis. Deux autres combats (le deuxième dans lequel il a souffert d’une coupure) lui ont permis d’atteindre 100% au deuxième combat. Il avait retrouvé ses meilleurs sentiments. Il avait de bonnes jambes et a pu empêcher Wilder de se connecter à lui. Cela, ajouté à ses mains rapides, l’a fait punir Wilder dès le premier instant. La mâchoire n’est pas l’une des principales vertus de l’Américain. Il s’est de nouveau fait remarquer, il accumulait les punitions, souffrait excessivement, jusqu’à ce que son coin arrête le combat. Il était très inférieur, ils lui donnaient un bain et c’était le meilleur… mais il ne le voyait pas ainsi. Cela l’a rendu si mauvais qu’il n’a pas hésité à sortir de son coin pour l’action. De plus, l’ancien champion a attribué sa piètre performance à l’armure avec laquelle il est sorti. Il pense qu’il a fallu beaucoup de physique pour passer autant de temps avec ce poids sur lui.