C’est ainsi que Selena Gomez a réalisé qu’elle ne pouvait pas continuer avec Justin Bieber

Selena Gomez : C’est pourquoi elle a mis fin à sa relation avec Justin Bieber | Instagram

La vérité est que beaucoup de gens ont juré de rien de plus que la relation de Selena Gomez et Justin Bieber ce serait éternel, cependant, le temps leur a prouvé qu’ils avaient tort, car maintenant ils ont tous deux pris des chemins assez séparés.

Lors d’une interview, l’actrice Selena Gomez a été invitée à réfléchir sur elle relation amoureuse avec Justin Bieber.

C’est là que la chanteuse et ex-petite amie de l’interprète de Baby, a avoué que c’était un peu compliqué, c’est le moins qu’on puisse dire.

Justin et moi étions amis depuis longtemps. Je l’ai rencontré quand j’étais très jeune et c’était l’un de mes meilleurs amis. Tout le monde sait qu’à un moment donné, ça s’est transformé en autre chose, mais ça n’arrive qu’à 18, 19 ans. »

Après avoir fait tout le truc des clignotants, je souligne qu’ils ont traversé une longue période où ils n’étaient pas amis, ils n’ont pas parlé pendant un bon moment et il y a eu beaucoup de choses étranges qui se sont produites.

A noter qu’en 2018 ces jeunes chanteurs se sont retrouvés et comme prévu, tous les fans sont devenus fous.

Et il semblait que cette fois tout allait bien se passer, cependant, Selena Gomez a dû s’éloigner de Justin Bieber alors qu’il ne pouvait pas promettre un avenir sérieux qui incluait le mariage.

De cette façon, à 25 ans, Selena espérait que Justin pourrait commencer à réfléchir à un engagement sérieux dans son avenir, le mariage pourtant, le chanteur, 24 ans, n’était pas encore prêt à prendre cet engagement.

Il l’aimait beaucoup et l’aime toujours et elle a toujours des sentiments forts pour lui. Mais il n’était pas prêt à s’installer avec elle dès qu’elle le voulait et elle n’arrivait pas à l’amener à penser vraiment au mariage sérieusement », a déclaré une source proche de Justin à l’époque.