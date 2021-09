C’est ainsi que serait le quintette de départ des Lakers.

in

Dans cet article, nous examinerons ce qui pourrait être le quintette titulaire de l’équipe vedette de la Laquiers des anges dans la NBA.

L’équipe de Laquiers des anges est l’une des équipes favorites pour le championnat de la saison suivante dans le NBA à cause de sa grande équipe vedette grâce à ses joueurs de ligue d’élite en général.

Pour cela, je connais le Laquiers des anges Ils ont eu un été chargé. Des entrées et des sorties qui ont varié la liste que Frank Vogel commande et qui a grandi en talent, en expérience, en ancienneté et en pouces, avec une série de pièces qui, sûrement, contribueront beaucoup aux intérêts des Californiens.

En effet, il arrive que Laquiers des anges Ils ont tellement de nouveaux joueurs et une liste tellement chargée de noms qu’il était assez difficile de deviner qui seraient les 5 choisis pour apparaître comme partants au début de la saison. Doute résolu par les fuites qui arrivent des Etats-Unis, qui confirment que le quintette de Frank Vogel sera le suivant :

– Russell Westbrook

– Wayne Ellington

-Trévor Ariza

– James Lebron

-Anthony Davis

Le joueur en position de départ numéro 5 serait pour Davis au lieu de parier sur l’un des centres de départ que Vogel a à sa disposition, tels que Dwight Howard ou DeAndre Jordan. Les deux stars du jeu intérieur supposé, avec la mobilité que les deux représentent constamment, la présence de Westbrook dans cette position de 1 et l’expérience et la contribution au lancement de 3 des deux signatures en tant que gardien et attaquant.

Que pensez-vous de ce quintette ? Est-ce mieux que l’année dernière ? Seront-ils Lakers au sommet du classement de la Conférence Ouest et se battra-t-il pour le ring ?

