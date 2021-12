C’est ainsi que seront répartis les actifs de Carmen Salinas – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Carmen Salinas, la célèbre actrice mexicaine et productrice de la pièce Aventurera décédée ce jeudi à l’âge de 82 ans, avait déjà prévu le partage de son héritage. Cela a été révélé il y a quelques mois dans l’émission Hoy sur Televisa.

C’est en juillet dernier que Carmen Salinas a révélé qu’afin d’éviter des disputes entre ses proches, au cas où il aurait disparu, elle avait déjà réfléchi à la façon dont son héritage serait réparti.

Comme l’a rapporté Carmen Salinas, son étude serait destinée à ses petites-filles – les filles de son fils aîné qui est décédé en 1994 d’un cancer du poumon. Alors que sa maison serait pour sa fille María Eugenia.

« Il ne reste rien d’autre de cette maison et du bureau qui sera pour les filles de Pedrito (son fils, Pedro Plascencia), qu’il repose en paix. Et cette maison pour ma fille María Eugenia. C’est le testament », a déclaré le célèbre dans une interview pour le programme Hoy

A propos de sa maison, Carmen Salinas a rappelé comment elle a pu l’acquérir. Il a précisé qu’un homme avec qui il avait dansé à une certaine occasion – en 1966 – lui avait laissé une part de la loterie. Au début, il pensait que c’était un billet. Cependant, en découvrant qu’il s’agissait d’une pièce de loterie, la célèbre était à l’affût… Et elle a remporté le plus gros lot : 350 mille pesos.

« J’ai fini de danser avec l’homme, il m’a mis un billet dans la main et j’ai dit : ‘Oh, il m’a déjà payé.’ J’ai remercié et mis la facture dans mon sein », a-t-il déclaré.

« Quand je rentre dans les vestiaires, je sors le ticket. Et c’était un billet de loterie du 24 décembre 1966, avec le numéro 3444. Et j’ai gagné à la loterie, 350 mille pesos, et avec ça, j’ai acheté cette maison », a-t-il ajouté.

Informations tirées de Milenio