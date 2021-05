C’est ainsi que s’est déroulé le concert où Luis Miguel a chanté avec Frank Sinatra dans la vraie vie

Lors du gala, il a chanté «Come Fly With Me» pour Sinatra et le moment sera toujours l’un des plus spéciaux pour le chanteur de «Ayer». D’autres artistes qui ont joué ce soir-là étaient Bruce Sprinsteen, Bob Dylan, Tony Bennett, Ray Charles parmi d’autres grands noms. Comme dans la vidéo de Luis Miguel, en raison de l’âge de Frank, les artistes chanté devant une vidéo préenregistrée de l’interprète.

Mais la grande finale du concert a été qu’ils ont tous chanté ensemble «New York, New York», et Frank Sinatra est monté sur scène pour les accompagner.

Lorsqu’ils ont enregistré le duo de Sinatra et Luis Miguel pour Duets II, le chanteur mexicain n’a pas eu l’occasion de le rencontrer en personne. Mais un an plus tard, ce gala était bouclé, car le soleil a pu chanter, une fois de plus, pour sa grande idole.