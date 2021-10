C’est ainsi que son histoire s’est terminée

Adamari López et Luis Fonsi : c’est ainsi que leur histoire s’est terminée | Instagram

L’actrice Adamari López a finalement parlé de son divorce avec Luis Fonsi et révèle la raison pour laquelle son histoire a pris fin, après avoir publié une nouvelle qui a également un peu surpris tout le monde.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques semaines, Adamari López a annoncé sa décision de Se détacher par Toni Costa après presque 10 ans ensemble, une nouvelle qui a sans aucun doute surpris beaucoup de gens, puisque tous deux étaient considérés comme un couple solide.

La conductrice a admis que cette résolution concernant sa vie personnelle n’était pas du tout facile, cependant, elle a dit qu’elle était déterminée à se concentrer pour l’instant sur son bien-être et celui de sa fille bien-aimée.

Il convient de noter que ce n’était pas la première fois que la star de la télévision traversait une rupture, puisqu’il l’a vécue il y a des années lorsque son mariage avec Luis Fonsi terminé.

En réfléchissant à cette expérience, la présentatrice a reconnu qu’elle avait eu tort dans cette relation en ne se donnant pas la valeur qu’elle méritait.

Ainsi, sans mentionner explicitement l’interprète de Despacito, Adamari s’est confié sur la difficulté de son divorce avec lui, à tel point qu’il le compare même à son combat contre le cancer.

A l’époque où j’étais malade, je comprends que j’ai eu ce soutien, non seulement de ma famille, qui pour moi a été une priorité et primordiale dans ma vie, mais aussi de cet homme que l’on aimait », a avoué le chauffeur.

Cela s’est produit dans une interview avec Rebeka Smyth pour le segment Without Filter Today, enregistré quelques jours avant qu’elle n’annonce sa séparation d’avec Toni.

Vous savez que parfois, à tort, on met de la valeur sur quelque chose, ou sur une personne, ce n’est l’erreur de personne d’autre, c’est mon erreur, personne ne peut vous donner la place, vous devez vous la donner à vous-même, et à ce moment-là, je ne me suis pas donné cette valeur », a-t-il commenté dans l’entretien.

Dans ce document, elle n’a rien révélé sur ce qui arriverait au père de sa fille, mais elle a dit qu’elle était enthousiasmée par un nouveau départ.

Cependant, ce n’est pas la première fois qu’Adamari parle de ce qui s’est passé à ce moment-là de sa vie, car dans le passé, elle a fait savoir que cette situation la dépassait, elle a donc décidé de demander l’aide d’un expert.

Avant le cancer, en général dans ma vie, je pensais que je n’avais pas besoin d’aller chez un psychologue, que si je parlais avec des gens proches qui m’aimaient et qui pouvaient me guider que cela suffisait”, a-t-il déclaré à la fin de la dernière année dans son émission matinale, alors appelée A New Day.

« Quand j’ai divorcé, il est arrivé un moment où j’ai dit : « Je ne peux pas seul et il y a des choses que je ne veux pas dire aux gens que j’aime », parce que cela ne semblait pas être quelque chose que je voulais en tant que ils savaient et puis j’ai dû chercher cette aide professionnelle qui était très bonne pour moi et qui m’a permis de surmonter ce moment. Je pense que si je n’avais pas suivi de thérapie, cela aurait été beaucoup plus difficile pour moi”, a-t-il déclaré.

D’autre part, dans son entretien avec Rebeka, Adamari a révélé qu’en plus de son divorce, le fait de chercher sans succès à être mère a été l’un des moments les plus difficiles de sa vie.

“Si je pouvais vous raconter les deux moments les plus difficiles, je pense qu’ils ont été le divorce et cette frustration de vouloir être mère et que ce n’est pas venu”, a-t-il reconnu.

Cette lutte à l’époque pour retourner chez un médecin spécialiste de la fertilité et me dire combien de chances il me restait d’être mère et j’étais encore si petite, 5 % de chances d’être mère », a-t-elle déclaré.

Cependant, les choses ont basculé et quatre mois plus tard, Alaïa est arrivée à l’improviste, puis on lui a demandé si elle était inquiète pour sa grossesse, elle a déclaré :

“Oui et non, j’ai célébré chaque jour que je sentais mon bébé, qui grandissait, mais j’avais peur que cela n’arrive pas”, a-t-il déclaré.