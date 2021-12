C’est ainsi que tournent les équipes les plus puissantes d’Europe

16/12/2021 à 08:00 CET

Les compétitions commencent à arriver au milieu de leurs calendriers, et les équipes commencent à remarquer peu à peu l’usure de ces premiers mois. La rotation des effectifs est l’un des points forts des équipes qui pourront soulever des trophées à la fin de la saison, mais toutes ne peuvent pas se vanter d’une belle garde-robe.

Par exemple, au Real Madrid, Carlo Ancelotti ne choisit pas trop de rotation. L’Italien cumule jusqu’à six joueurs avec plus de 1600 minutes de jeu : Thibaut Courtois accumule 1980, David louange ours 1857, Eder Militao (1887), Casemiro (1732), Vinicius (1787) et Karim Benzema (1687). En outre, Luka Modric et Toni Kroos ils ne sont pas très loin, tous deux à plus de 1000 minutes.

Son rival en Ligue des champions, le Paris Saint Germain, est à l’opposé des Blancs. Mauricio Pochettino s’il choisit de donner plus de rotation, en plus des blessures que son équipe a subies. Seul Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe et Marquinhos dépassent les 1500 minutes. C’est le plus petit chiffre parmi les quatre grands.

Les dirigeants européens ne tournent pas non plus

Dans le Premier, Manchester City, a jusqu’à six joueurs sur 1500 minutes, mais c’est que, en plus, ils ont six autres joueurs entre 1000 et 1500 minutes. Allemagne, Bayern Munich, qui a joué 22 matchs, il compte également six joueurs sur 1500 minutes. Ceux-ci seraient Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski, Leroy Sané et Thomas Muller.