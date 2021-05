c’est ainsi que tous les tours de qualification se sont déroulés

05/10/2021

Activé à 13:33 CEST

Tous les appariements pour les éliminatoires de promotion sont déjà connus Deuxième division. Seize équipes s’affronteront pour quatre places qui les mèneront au football professionnel à divers endroits en Estrémadure, où les matchs se joueront ce mois de mai en un seul match.

Playoffs pour la promotion en deuxième division

Burgos – CalahorraReal Sociedad B – Andorre Linares – AmorebietaSanse – Algésiras

Badajoz – ZamoraIbiza – Real Madrid CastilleUCAM Murcie – Barcelone BAthletic Club B – Celta B

Les 16 équipes classées disputeront les matches les week-ends des 15 et 16 et 22 et 23 mai, tandis que les sites choisis pour les tours de qualification sont les Nouvelle pépinière (Badajoz), les Francisco de la Hera (Almendralejo), les Villanovense municipal (Villanueva de la Serena) et le Vicente Sanz municipal (Don Benito).