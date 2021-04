C’est ainsi que vous le faites: Dire Straits en 20 chansons

Tu as un frisson dans le noir, il pleut dans le parc, mais en attendant… dans un petit club londonien vers 1977, un groupe d’espoirs appelé Dire Straits sont en train de provoquer une tempête. Les sultans du swing eux-mêmes sont sur le point d’émerger. La chanson contenant ces paroles doit simplement figurer sur la playlist avec laquelle nous présentons 20 des meilleures chansons de Dire Straits par le groupe intronisé au Rock and Roll Hall of Fame le 14 avril 2018.

“Sultans Of Swing” était l’un des Mark Knopfler compositions sur la bande de démonstration de Dire Straits qui a trouvé son chemin vers le diffuseur et journaliste vénéré Charlie Gillett. Cela a finalement conduit à leur contrat d’enregistrement avec Vertigo Records. Dans cette division de Phonogram, ils sont devenus les compagnons de label de Graham Parker et de la rumeur, Thin Lizzy et Status Quo, sans parler de Sabbat noir, Nazareth et même Convention de Fairport.

Leur premier album éponyme, produit par Muff Winwood, est sorti au début de 1978, avec ce single phare qui deviendra un succès britannique en réédition. Le LP contenait également des pièces phares telles que «Down To The Waterline» et la documentation de Knopfler, né à Glasgow et élevé à Newcastle, sur ses propres voyages de plus en plus fréquents à Londres, «Southbound Again».

Au moment du deuxième album du groupe Communiqué, ils étaient déjà si grands qu’ils enregistraient aux Bahamas et travaillaient avec non moins une légende de l’industrie que le suzerain de la production Jerry Wexler. Le single de l’album, et favori de la radio, était l’incisive «Lady Writer», un succès dans plusieurs pays, notamment en Hollande.

La sortie des années 80 Films de création a vu le groupe comme un trois morceaux de Knopfler, John Illsley et Pick Withers, après le départ pendant les sessions du frère de Mark, David. Mais ils gravissaient des sommets toujours plus ambitieux tels que le Rodgers et Hammerstein citant «Tunnel Of Love» (dit être inspiré par les visites d’enfance de Knopfler au parc des expositions de Whitley Bay) et le tout aussi filmique, sans parler de l’anthémique, «Romeo et Juliette. Mark a pris son premier crédit de coproduction sur l’album, aux côtés du producteur de rock en demande et futur dirigeant d’Apple Music, Jimmy Iovine.

L’ambition et l’échelle de Knopfler

Le «Telegraph Road» de 14 minutes, de 1982 L’amour sur l’or et l’une des nombreuses chansons inspirées des longs voyages de Knopfler à travers l’Amérique, caractérisait l’ambition et l’ampleur de son écriture. Il en a été de même pour les «enquêtes privées» atmosphériques, un hit britannique n ° 2 tenu au sommet uniquement par «Eye Of The Tiger» de Survivor.

Il y avait beaucoup plus d’abandon, et des allusions à l’amour du groupe pour le rock’n’roll, à propos du single non-album de 1983 “Se tordre au bord de la piscine. » Leur premier album live Alchemy a suivi en 1984 et a présenté la version que nous présentons de «Solid Rock». Cette piste de Makin ‘Movies est restée dans le live set de Straits pendant la tournée de 1983 qui a produit le LP live.

Puis vint le phénomène qui était Frères d’armes, le monstre de tous les records qui, en plus des ventes mondiales de plus de 30 millions de dollars, est pratiquement devenu un album des plus grands succès à part entière. Cinq chansons de l’ensemble composent pour nous: le single d’ouverture doucement persuasif «So Far Away», l’emblématique «Money For Nothing» et la chanson titre profondément évocatrice, le bon moment shuffle «Walk Of Life» et l’apaisant «Why Worry». ” Cela faisait allusion à la réflexion favorable à la bande-son que Knopfler développerait au cours de sa carrière solo.

Nous ne le savions pas, mais Dire Straits ne durerait plus qu’un album studio après le défi doux-amer de cette sortie conquérante du globe. Années 1991 Dans chaque rue nous a donné une occasion de plus de découvrir Knopfler comme figure de proue de la guitare rock dans ce contexte de groupe. «Calling Elvis», «The Bug» et «Heavy Fuel» étaient tous des grands succès radiophoniques rock aux États-Unis et ailleurs.

L’album live de 1993 Dans la nuit, enregistré lors de la tournée européenne du groupe l’année précédente, nous permet de revisiter Brothers In Arms pour la version en concert du saxophone «Your Latest Trick». Cette feuille affectueuse à travers les pages des intronisés au Temple de la renommée se termine avec la version en direct de «Local Hero» / «Wild Theme» qui ornait la compilation de 1998 Les sultans du swing. Cela faisait un clin d’œil à la carrière solo dans laquelle Knopfler était, à ce moment-là, profondément engagé.

