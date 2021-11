C’est ainsi qu’elle a fait grandir l’empire de son mari

Nouvelles connexes

Dabiz Munoz (41 ans) est dans le meilleur moment de sa carrière. En septembre dernier, lors d’un gala organisé à Amsterdam, il a remporté la première place des Top Best Chef Awards 2021, devenant le « meilleur cuisinier du monde ». Une reconnaissance qui, comme il l’a lui-même exprimé, lui a été accordée après de nombreuses années de « créativité, de dévouement et de travail acharné ».

Après le triomphe de DiverXO et StreetXO, le chef a imaginé chez lui une proposition de cuisine signature qui, un an plus tard, est un succès total. Désormais, ce projet offre de nouvelles expériences à ses clients avec des food trucks installés à Madrid et Barcelone. C’est une offre de burgers originaux, dont il s’est vanté Image de balise Cristina Pedroche (33) sur leurs réseaux sociaux. Et c’est que la fière épouse du chef est devenue votre grand soutien et allié. Grâce à elle, en effet, doit une partie de son succès. Surtout en ce qui concerne les réseaux sociaux.

Comme vous l’avez vérifié L’ESPAGNOL, à travers les résultats de l’outil Social Blade, à la fois les réseaux sociaux de Dabiz Muñoz et les restaurants qu’il gère, leur nombre d’abonnés augmente à chaque fois que Cristina Pedroche fait la promotion de leurs produits.

Dabiz Muñoz et Cristina Pedroche dans une image partagée sur Instagram. Réseaux sociaux

Après avoir téléchargé une publication sur son profil Instagram, où il a assuré que le hamburger GoXO était « quelque chose d’extrême », le réseau social du restaurant a atteint son plus haut sommet d’abonnés du mois. En tout, environ 4 000 abonnés en quatre jours. Seulement le lendemain de la publication de Pedroche, le profil du restaurant susmentionné a obtenu 1 914 nouveaux utilisateurs. Le même effet est observé dans le récit personnel de Dabiz Muñoz, qui dans les trois jours suivant la publication de sa femme acquis 3 225 abonnés, le chiffre le plus élevé à ce jour en novembre.

Quelques jours auparavant, Cristina Pedroche avait également donné de la visibilité à StreetXO, qu’elle classait comme l’un de ses « lieux préférés à Madrid ». Immédiatement après, le nombre d’abonnés a grimpé en flèche, obtenant le plus haut sommet du mois. Bien que le montant n’ait pas été aussi stupéfiant que celui de GoXO, il y a une augmentation par rapport aux autres jours. En tout, 1 516 abonnés les cinq jours après la poste.

Ce n’est pas surprenant le grand pouvoir que la présentatrice a exercé sur les profils de son mari et les restaurants qu’il dirige. Et c’est que sur sa plateforme, Cristina Pedroche compte près de trois millions de followers, un nombre impressionnant qui depuis plusieurs années la transforme en l’un des plus suivis et puissants -en termes de réseaux sociaux- d’Espagne.

Le chef, conscient du grand soutien qu’il a reçu de sa femme, a tendance à déclarer publiquement à quel point il lui est reconnaissant. C’est ainsi qu’il a été visible il y a quelques semaines, lorsqu’il a laissé le commentaire suivant à côté d’une photographie postée par Cristina Pedroche après que Muñoz soit devenu le meilleur cuisinier du monde : « Tu m’as tout appris. Tu fais de moi une meilleure personne et un meilleur cuisinier. La présentatrice, pour sa part, l’a qualifié de « numéro un dans tout le reste ». De plus, elle a été pleine de compliments et a exprimé : « Très fière de vous et du chemin que vous avez choisi pour devenir une meilleure personne. »

A Amsterdam, Pedroche célébrait déjà la grande victoire de Dabiz Muñoz avec une vidéo qui révélait son passage sur le tapis rouge et sa grande émotion. « Le mari est le numéro 1 mondial. Je le savais déjà, mais qu’une liste mondiale avec un tel prestige le reconnaisse, c’est que cela ne peut pas me rendre plus heureux. Nous continuons », a écrit le Madrilène, montrant que elle fait également partie de l’entreprise gastronomique prospère que le chef a consolidé.

[Más información: Cristina Pedroche: « La finalidad de una mujer no es ser madre, es una opción »]

Suivez les sujets qui vous intéressent