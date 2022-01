C’est ainsi qu’Erik Hayser a fait face à ce que Fernanda Castillo était au seuil de la mort

« Nous sommes une équipe et en équipe nous l’avons affronté et nous étions ensemble. Je n’aurais pas pu imaginer réagir autrement. Cela fait partie de la vie, qui sera pleine de moments heureux et merveilleux, mais aussi de moments difficiles, c’est là que nous sommes être proches les uns des autres et c’est comme ça qu’on le vit », a-t-il commenté.

Erik a souligné qu’il était toujours aux côtés de son partenaire, avec qui il entretient une relation amoureuse depuis plus de sept ans, lorsqu’il était gravement malade.

L’acteur mexicain a indiqué qu’avec le temps, la peur pour la santé de Fernanda Castillo a disparu.