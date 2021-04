C’est ainsi qu’Eva Longoria reste en forme

La superbe actrice de 46 ans a profité d’une séance d’aérobie intense, tout en se remplissant les poumons d’air frais sur un yacht face à la mer à Miami Beach.

La star de Desperate Housewives a montré sa silhouette enviable dans un haut court et des leggings noirs. Pour rendre les choses plus difficiles, il a enfilé des gants lestés en lançant des coups de poing et des coups de pied coordonnés avec chaque saut sur un petit trampoline,

Eva Longoria a profité de l’enfermement en raison de la pandémie avec son mari, José Bastón, et leur fils de 3 ans, Santiago, pour travailler sur son physique.