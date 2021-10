Daniel Bisogno : C’est ainsi qu’il est arrivé à Ventaneando après une formation à Televisa | Instagram

Récemment, le célèbre conducteur Daniel Bisogno a révélé comment il est arrivé au spectacle Fenêtrage Après une formation à Televisa, ce dont sans aucun doute beaucoup de gens avaient des doutes, puisqu’on pensait qu’il resterait sur cette chaîne de télévision.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le chauffeur est dans le divertissement depuis son plus jeune âge, puisqu’il a participé à certains films avec Carmen Salinas, « La Chilindrina » et Luis Miguel.

Encore aujourd’hui, Daniel Bisogno est connu pour être l’un des pilotes avec le plus de temps sur Ventaneando, en plus de ses vives critiques et commentaires sur ce programme.

C’était dans une interview avec Mara Patricia Castañeda, où l’acteur de théâtre a révélé comment il avait pu conduire aux côtés de Pati Chapoy.

Dans la série de questions-réponses, Daniel a été interrogé sur l’âge auquel il a commencé à faire partie de l’industrie du divertissement, auquel le présentateur a expliqué qu’une partie de sa famille a travaillé dans le théâtre.

J’ai grandi dans ce métier car Angélica Vale est ma cousine, Angélica María est ma tante et Angélica Ortiz est ma grand-tante ».

En outre, Bisogno a également révélé dans ladite interview que depuis son enfance, il a participé à plusieurs projets.

Dès mon plus jeune âge ma mère m’a emmené aux castings de films, j’ai fait des films depuis l’âge de 5 ans ; J’ai travaillé avec Carmen Salinas, Springes et Borolas dans le film Fieras contra Fieras, à partir de là j’ai fait le film avec Luis Miguel, j’ai même fait le film Les plus braves du monde avec une grande partie du casting de Chespirito et puis avec Vale on travaillé ensemble dans le théâtre, les Ortiz m’ont appelé pour travailler avec eux ».

Il convient de noter que sa grand-tante a été le premier contact pour Bisogno pour approcher le célèbre et bien-aimé pilote Pati.

Elle est et a été un ange dans ma vie, car après avoir travaillé avec elle au théâtre, avant mrr, l’une des dernières choses qu’elle a faites était de dire à Chapoy: « Je veux que vous voyiez mon neveu », et vous savez. Pati arrivait à Azteca ».

Daniel a annoncé qu’il avait commencé ses études d’acteur à Televisa, cependant, ne trouvant pas d’emploi, il a commencé sa carrière en tant qu’annonceur.

J’ai étudié au CEA pendant 3 ans, toute ma carrière, et au fur et à mesure que le travail commençait à sortir, j’ai fait du casting et je suis devenu désespéré, alors j’ai commencé à faire de la radio avec Pepillo Origel. Il s’est très bien comporté avec moi, et puis nous nous sommes battus, mais nous sommes redevenus amis ».

C’est ainsi que l’acteur de théâtre a avoué que Pedro Sola l’avait déjà entendu à la radio, il a donc décidé de lui offrir l’opportunité de travailler avec Pati Chapoy.

Il m’avait déjà entendu à la radio […] et dans une autre émission qui était en tant qu’invité, il m’a dit : « Tu devrais aller avec Paty maintenant que Juan José est parti te voir » et je lui ai dit que j’aimerais ça et il m’a dit : « Si vous voulez, venez et je ‘Je t’emmènerai » et oui, je l’ai emmenée dans sa voiture, nous sommes arrivés et elle est entrée dans son bureau et j’ai écouté : ‘Deux minutes Pedro’ et j’ai dit : ‘Je dois en profiter’, alors je lui ai parlé et elle m’aimait bien ».

Et bien que l’acteur n’ait pas commencé dans le programme, Chapoy lui a donné une chance, il lui a dit qu’il était trop jeune pour Ventaneando, puisqu’il avait 22 ans, mais il lui a dit qu’il allait commencer un programme appelé Caiga Quien Caiga et l’a envoyé avec Monica Garza.

La semaine suivante, Pati a dû aller déclarer le fameux problème avec Televisa et elle m’a proposé comme remplaçant, ce programme a été réalisé par Esteban Macías, Atala Sarmiento, Álvaro Cueva et moi ; Ils ont aimé ça et j’ai commencé à être là le samedi, puis en tant que remplaçant et ils ont décidé que je resterais ».