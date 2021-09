C’est ainsi qu’ils cultivent du café de laboratoire en Finlande | La vie

in

L’agriculture cellulaire commence à décoller. Pour le moment, cela ne semble guère plus qu’une curiosité, mais les implications de cette nouvelle technologie sont immenses.

Les caféier est une plante subtropicale qui ne pousse que dans zones humides et chaudes. Il y a quelques semaines à peine, il a préparé la première tasse de café cultivée dans une région glacée de Finlande, le pays le plus septentrional du monde. Ce sont les miracles de culture cellulaire.

Cette café finlandais, qui selon ses créateurs “conserve tous les arômes” n’a pas été cultivée dans la terre gelée mais dans un laboratoire.

Dans cette vidéo le centre de recherche VTT Cellular Food nous montre comment le café est créé en laboratoire, à partir de cellules extraites de feuilles de café.

Comment fonctionne l’agriculture cellulaire ?

Comme on le voit dans la vidéo, les scientifiques cultivent cellules extraites des feuilles de café. Les cellules sont nourries dans un environnement contrôlé, de sorte qu’elles se développent et se divisent.

En dessous de ces cellules sont transférés dans un bioréacteur à partir de laquelle la biomasse est collectée. Les cellules sont séchées et torréfiées, obtenant un composé très similaire au café moulu, avec lequel vous pouvez préparer du café.

Selon ces scientifiques a un goût très similaire au café moulu, bien que les experts en café ne penseront sûrement pas la même chose, compte tenu du fait que ledit café de laboratoire n’a pas passé le processus de maturation des grains recevant le soleil, le vent et la pluie.

Peut-être qu’avec d’autres types d’aliments, comme la viande artificielle qui est également cultivée en laboratoire depuis longtemps, il n’y a pas tellement de différence. Mais une boisson aromatique, reproduire les arômes originels de la maturation à l’air libre semble impossible à reproduire, car il ne s’agit pas d’ADN, ni de manipulation cellulaire.

Et pourquoi cet intérêt pour la culture des aliments en laboratoire ? La raison est simple. En quelques décennies, la Terre ne pourra pas nourrir toute l’Humanité. Et c’est sans compter le changement climatique…

En 1970, il y avait 3,7 milliards d’êtres humains. En 2020, à peine 50 ans plus tard, ce nombre a doublé pour atteindre 7,3 milliards. Et on estime que d’ici 2050 nous atteindrons 9,7 milliards.

Le café est particulièrement sensible au changement climatique, et il faut également d’immenses ressources en eau, en électricité, en transformation et en transport pour atteindre nos tasses.

Et la même chose peut s’appliquer au bétail. La création de viandes et de végétaux en laboratoire réduit l’empreinte écologique jusqu’à 97%Parce qu’il nécessite moins d’eau, vous n’avez pas besoin d’utiliser de pesticides, et il pourrait être cultivé localement n’importe où.

La agriculture cellulaire Elle ne fait que commencer, mais de nombreux experts estiment que, dans un siècle, elle pourrait sauver l’humanité de la famine et des maladies.