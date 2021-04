La chanteuse a réussi à passer inaperçue dans la foule avec un masque et des lunettes de soleil, au point que l’un des manifestants a été encouragé à lui demander son numéro de téléphone pour continuer à lui parler plus tard après avoir entamé une conversation, sans s’en rendre compte. il avait affaire à l’une des stars les plus célèbres du monde.

Comme vous pouvez le voir dans une vidéo qui circule désormais sur les réseaux sociaux, Rihanna a répondu avec beaucoup de tact qu’elle ne pouvait pas donner ses coordonnées personnelles, mais a proposé une alternative: la suivre sur Instagram afin qu’ils puissent envoyer des messages privés.et lui même a proposé d’écrire son nom d’utilisateur sur le téléphone portable de son nouvel ami.

L’étranger a plaisanté un peu avec elle en le faisant en lui disant en plaisantant qu’il pouvait appuyer sur l’écran avec ses doigts sans aucune crainte en se rendant compte que l’artiste utilisait ses phalanges, ce à quoi elle a calmement répondu que c’était impossible pour elle parce qu’elle l’était. porter de faux ongles.