C’est ainsi qu’ils ont personnalisé la Game Boy Advance pour déplacer les jeux PlayStation | Jeux

Utilisant beaucoup d’ingéniosité et une cartouche modifiée, un enfant vient d’obtenir quelque chose que nous n’aurions jamais pensé pouvoir arriver : une console Nintendo exécutant des jeux PlayStation. Silence tout le monde qu’on parle de machines qui ont 20 ans.

En utilisant une cartouche personnalisée, cette Game Boy Advance non modifiée de 20 ans peut exécuter des jeux PlayStation 3D sans planter, malgré le fait que la console Nintendo soit en 16 bits et que les jeux qu’elle déplace soient en 32 bits.

S’il y a quelque chose qui caractérise l’ancien matériel de la console, celui des années 90 et du début des années 2000, c’est qu’il est actuellement très facile de le modifier, en accédant à des jeux qui n’ont pas atteint l’Europe ou, par exemple, qui émulent d’autres consoles concurrentes .

Et parmi toutes les Game Boy Advance brille de mille feux, une console qui a enchanté la presse et les utilisateurs et qui a toujours son public aujourd’hui.

Et bien que l’ACS puisse être améliorée autant que vous le souhaitez si le budget vous le permet, personne jusqu’à présent n’avait réussi à déplacer les jeux de la PlayStation d’origine sans modifier la carte mère. Jusqu’à ce que Rodrigo Alfonso ait une idée innovante : une supercartouche.

La solution d’Alfonso était laissez tout le traitement et le rendu du jeu à une cartouche personnalisée qui abrite un Raspberry Pi 3, qui exécute un émulateur PlayStation qui peut être visualisé et joué sur une Game Boy Advance.

L’une des meilleures caractéristiques de l’ACS était que il permettait de connecter deux appareils portables pour jouer en mode multijoueur même si un seul des systèmes possédait la vraie cartouche de jeu. Et l’ingénieur a profité de cet écran 240×160 via le port de liaison.

Si vous vous demandez comment cette super cartouche peut être fabriquée, Rodrigo Alfonso a partagé une vidéo où il montre comment tout a été construit, et le code personnalisé nécessaire pour s’exécuter sur la GBA elle-même est disponible en téléchargement sur sa page GitHub.

Vu cela à travers les yeux d’un enfant des années 90, à quel point il est étrange de voir Spyro sur une console Nintendo et j’aurais aimé avoir essayé le successeur qui n’est jamais venu de la GBA.