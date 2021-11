Sur les photos capturées par les paparazzi, Debicki apparaît dans la robe de soirée faite exactement comme celle de Diana. Il s’agit d’un robe de soirée en soie noire avec un design épaules dénudées et coupe asymétrique et midi, avec une traîne qui tombe sur le côté. Dans la scène de The Crown, l’actrice porte exactement le même look avec le tour de cou perle avec la pierre noire, les bas noirs et bien sûr, le même carré que Lady Di.

A cette robe C’est ce qu’on appelle la « robe de vengeance » pour cette raison : Ce jour-là en 1994, la princesse portait la robe après Le prince Charles a reconnu lui avoir été infidèle lors de leur mariage. La déclaration de Carlos est apparue dans un documentaire intitulé Charles : l’homme privé, le rôle public, qui a été diffusé le même soir que le dîner de Kensington. Tant de gens ont interprété le choix de cette robe comme un message de Diana à Charles, plus beau que jamais.

– (Photo : .Images ; Princesse Diana, 1994)