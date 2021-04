Ce mardi, c’est un an depuis la mort de Kobe Bryant, star du basket. À Los Angeles, certains fans du légendaire ancien joueur des Lakers célèbrent son héritage en peignant des peintures murales, tandis que d’autres tentent de suivre les leçons qu’il a enseignées sur et en dehors du terrain. Gonzalo Alvarado s’est entretenu avec les fans de la star de la NBA dans les rues de la ville californienne et nous apporte le reportage suivant.