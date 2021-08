C’est ainsi qu’Inés Gómez Mont s’amuse avec ses enfants, les défie à une épreuve physique

Ces mesures ont aidé le gouvernement à économiser près de 71 301 crores de roupies cumulativement jusqu’au 31 mars 2020. Le budget du Centre sera probablement complètement libéré du fardeau des subventions sur les carburants au cours de l’exercice en cours, marquant la fin d’un poste de dépenses délicat et politiquement sensible dont il a […] More