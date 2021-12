c’est ainsi qu’ont agi les butroneros détenus sur la Costa del Sol

09/12/2021 à 21:14 CET

Image de balise José Torres

Ils n’ont jamais improvisé. Avant d’agir ils ont voyagé dans des zones industrielles, ils ont étudié le terrain et se sont même fait passer pour des ouvriers d’une société de gardiennage, de téléphone ou de tout autre type d’installation qui leur permettrait de voir où se trouvaient les bureaux, les coffres-forts et la répartition des biens. L’enquête a révélé que le groupe aussi drones d’occasion pour inspection des toits et des espaces en hauteur, inhibiteurs, détecteurs de fréquence et autres outils concrets font des butons et cassent des serrures.

Une fois qu’ils y avaient accès, ils forçaient les coffres-forts sur place à voler l’argent, mais si des difficultés survenaient, ils prenaient les coffres avec un véhicule cargo. Pour les cas les plus complexes en raison du type de modèle et de la taille, ils ont utilisé des techniques spécifiques comme l’oxygaz, un procédé auxiliaire au soudage qui nécessite une haute spécialisation et qui est utilisé dans d’innombrables applications industrielles, parmi lesquelles la découpe de tôles, barres d’acier ou autres éléments ferreux. Jusqu’à vingt vols dans des entrepôts et des bureaux dans différentes parties de la Costa del Sol ont été dénombrés par les agents du groupe de vol du poste de police provincial de Malaga, qui ont réussi à démanteler l’organisation avec sept arrestations, quatre d’entre eux à Torremolinos, Fuengirola et Estepona, et le reste à San Fernando (Cadix) et Gandía (Valence).

L’opération Way II a commencé dans la dernière ligne droite de l’été dernier, lorsque les agents ont détecté un groupe de vols dans des navires de la province qui pointaient vers le même auteur. Les suspects ont accédé en cassant les serrures des portes d’entrée, en cassant les murs du périmètre extérieur des bâtiments ou d’autres bâtiments attenants ou en forçant les toits, cette dernière technique connue sous le nom de rififí. Une fois que toutes les plaintes ont été analysées et que de nombreuses procédures ont été effectuées, le Robbery Group détecté une série de particularités ce qui leur a fait suspecter un groupe démantelé il y a un an sur la côte de Malaga et avec des ramifications à Madrid et Cadix.

De retour après eux, ils ont découvert qu’ils louaient des voitures au nom de personnes sans antécédents de voyage et se rendaient dans d’autres villes pendant des périodes intermittentes après avoir commis les vols. En outre, ils ont effectué une contre-surveillance, utilisé des dispositifs de détection de signaux électroniques, utilisé des drones pour planifier les assauts et même usurpé l’identité de tiers loger dans des établissements portant d’autres noms. Une fois les membres du groupe identifiés, les agents ont localisé leurs maisons, garages et locaux de stockage dans lesquels ils cachaient le matériel avec lequel ils agissaient et un entrepôt à Marbella qu’ils utilisaient pour cacher les effets volés. Pour l’exécution des assauts, ils ont utilisé des véhicules haut de gamme de grande cylindrée avec lesquels ils se sont rendus au point choisi. À certaines occasions, ils ont également utilisé des véhicules volés, de préférence des camionnettes avec des plaques d’immatriculation tordues. L’autorité judiciaire a décrété la prison pour quatre des personnes enquêtées, parmi lesquelles les dirigeants, un Espagnol et un Britannique âgés respectivement de 41 et 26 ans, tous deux avec un longue histoire de crimes contre la propriété. Toutes les personnes arrêtées partagent la responsabilité présumée des délits d’appartenance à une organisation criminelle, de vol avec force, de falsification de documents, contre la sécurité routière, le trafic de drogue, le vol de véhicule, la revendication judiciaire et/ou l’usurpation de biens immobiliers.