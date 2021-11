C’est ainsi qu’un astronaute se réhabitue à la gravité lors de son retour sur Terre | La technologie

Après avoir passé quelques mois sans gravité, les astronautes doivent retourner sur Terre et affronter une réalité physique : la gravité. C’est ainsi qu’entre le Français Thomas Pesquet pour repartir normalement.

Le nom de Thomas Pesquet vous est sûrement familier, puisque depuis son arrivée à la Station spatiale internationale, l’astronaute français s’est consacré à diffuser des photos et des vidéos de la Terre et de l’ISS sur ses réseaux sociaux.

Pour cette raison, la vidéo qui a maintenant été téléchargée sur Twitter montrant comment il s’adapte à la gravité terrestre n’a surpris personne. Au contraire, nous l’attendions même.

Comme vous le savez bien, Pesquet et trois autres astronautes sont revenus de l’ISS à bord du Crew Dragon-2 de SpaceX la semaine dernière., et depuis lors, tous les quatre font des exercices spécifiques pour se réadapter à la gravité.

Après 6 mois d’impesanteur, on reprend très vite le chemin de la salle de sport pour recupérer le sens de l’équilibre et de la coordination, et consolider le corps. #LundiMotivation #MissionAlpha pic.twitter.com/dzqFl9GdUu

Comme on le voit dans la première vidéo, L’astronaute français fait des exercices de balle rebondissante lors d’un entraînement de basket-ball dans une salle de sport fermé et prêt pour la récupération.

Ces exercices sont très utiles pour redévelopper la coordination sous l’effet de la gravité, car ils nécessitent un contrôle du pied, une coordination du rebond du ballon et des mouvements techniques des feintes.

Retour à la gym! Malgré l’exercice de deux heures par jour dans l’espace, six mois d’apesanteur ont rendu nos muscles paresseux, nos os plus faibles et notre sens de l’équilibre 🛹 est un peu… éteint. Les exercices qui paraissaient faciles avant la mission sont maintenant un peu plus difficiles ! #MissionAlpha pic.twitter.com/3H05LjP97x

– Thomas Pesquet (@Thom_astro) 15 novembre 2021