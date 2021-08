C’est ainsi qu’un hôtel de sept étages est construit en seulement 12 jours | La vie

in

En Chine, ils créent déjà des hôtels modulaires qui se construisent en quelques jours.

Il y a des bâtiments qui prennent des années et des années à construire, d’autres qui ne sont jamais finis après avoir commencé et d’autres, surtout si vous allez en Chine, qui se construisent en quelques jours.

La Chine a déjà surpris le monde en étant capable de fabriquer un hôpital de 1 000 lits et 25 000 m² en seulement neuf jours alors que COVID-19 se répandait dans le pays, donc si nous vous disions qu’ils ont maintenant construit un hôtel de sept étages à Zhuhai en seulement 12 jours, vous ne serez peut-être pas si surpris.

L’entreprise de construction responsable de ce projet est Construction d’État en Chine, et ils ont expliqué au monde, le procédé qu’ils ont utilisé pour franchir cette étape qui pourrait permettre de pratiquement construire nos futures maisons en quelques jours après les avoir acquises.

Pour cela, l’entreprise explique que toutes les parties de l’hôtel sont modulables et qui ont donc été préalablement construits dans une usine dédiée. Ils affirment qu’environ 80% des procédures de construction font partie de leur usine intelligente automatisée, et le reste est pratiquement une tâche d’assemblage.

Ainsi, après avoir créé chacune des pièces et structures modulaires en usine, simplement les opérateurs, avec plusieurs grues, assemblaient, comme s’il s’agissait d’un puzzle, chacun de ces éléments modulaire façonner l’hôtel de sept étages.

Mais il y a beaucoup plus à créer les différentes pièces, car elles sont basées sur une gestion numérique dans la configuration. De cette façon, les informations de chaque composant peuvent être consultées à tout moment et, si des défauts sont trouvés, ils pourraient être rapidement et facilement retracés jusqu’à l’origine.

C’est un système très efficace en termes de temps et de qualité, et il réduit également les déchets de matériaux de 25 %, les déchets de construction de 70 % et la consommation d’énergie de 55 %.

Evidemment, le fait que 80% du processus de fabrication se déroule dans une usine, réduit également considérablement les nuisances sonores, l’un des principaux fléaux des grandes villes.