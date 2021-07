C’est ainsi qu’un immeuble de 10 étages est construit en un peu plus de 24 heures | Vie

En Chine, ils peuvent déjà créer un immeuble de 10 étages en 28 heures, et entièrement habitable.

En général, la construction d’un immeuble normal de 10 étages, comme ceux que vous voyez lorsque vous marchez dans la rue ou similaire dans laquelle vous vivez, nécessite des mois et des mois de travail, mais si vous êtes en Chine, votre prochain étage sera probablement être construit en seulement 24 heures.

Lorsque COVID-19 a commencé à se propager en Chine, le gouvernement de ce pays a été un exemple mondial en étant capable de construire un hôpital préfabriqué en seulement une semaine, un hôpital de 25 000 m² qui a sûrement sauvé des milliers de vies au début de la pandémie.

Maintenant, une entreprise de construction en Chine dirige la construction rapide et préfabriquée pour construire des bâtiments habitables, et ne nécessitent pratiquement qu’une journée d’investissement.

La société, appelée Grand groupe Il est basé à Changsa dans la province du Hunan. En 2009, ils ont innové en créant un matériau de construction appelé Dalle B-CORE qui est fait d’acier inoxydable qui lui permet de faire partie d’une plus grande entité modulaire, durable et rentable pour faire des bâtiments. Le matériau B-CORE Slab passe par un procédé de brasage au cuivre à 1100°C, il est ultraléger mais très résistant.

À l’aide de ce matériau léger et modulaire, l’entreprise a entrepris de fabriquer des structures préfabriquées pouvant être assemblées sur place pour construire un bâtiment en quelques heures seulement. Toute la préfabrication est effectuée dans les dimensions de 12,19 m de long, 2,44 m de large et 3 m de haut permettant à chaque module de se plier et de prendre la forme d’un conteneur standard qui peut être transporté sur un camion ou par bateau vers n’importe quelle destination pour enfin créer le final imeuble.

Une fois arrivés à destination finale, ces modules sont simplement déballés et boulonnés ensemble. Avec curiosité, les positions de ces accessoires peuvent être modifiées même après l’assemblage du bâtiment.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, l’assemblage de l’ensemble du bâtiment a été effectué à l’aide de seulement trois grues et a pris environ 28 heures pour terminer. Ils n’avaient qu’à installer le système d’eau et d’électricité pour que tout commence à fonctionner, étant désormais un espace de vie accessible à toute personne intéressée qui souhaite avoir une nouvelle maison.

Ils font remarquer que leurs bâtiments sont jusqu’à 20 fois plus efficaces que les bâtiments conventionnelsEn plus de cela, ils sont plus économiques et durables.

Comme si cela ne suffisait pas, c’est un bâtiment à l’épreuve des tremblements de terre et des typhons, assez courant dans certaines régions de Chine et est conçu à la fois pour les espaces de bureaux et les immeubles résidentiels jusqu’à 200 étages.