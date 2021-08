C’est ainsi qu’une roue explose en roulant à 1332 km/h : elle a franchi le mur du son | Moteur

Combien de tours une roue peut-elle faire avant d’exploser ? Cette vidéo nous le montre, et elle est vraiment spectaculaire.

UNE voiture moderne C’est une merveilleuse démonstration de technologie, mais nous nous arrêtons rarement pour penser que cela dépend entièrement (également de nos vies) de quatre morceaux de caoutchouc remplis d’air.

Les roues de voiture Ils sont conçus pour résister au poids et à la pression, et sont capables de rouler à grande vitesse avec 1 500 kilos en plus. Mais Ils ont tous une limite, et si tu la dépasse, ils explosent. Quelle est cette limite ?

Nos confrères de Top Gear nous passent une vidéo de la chaîne russe (doublée en anglais), Garage 54, où Ils ont mis une roue à rouler à 1 332 km/h. Vous pouvez déjà imaginer le résultat : l’explosion a franchi le mur du son. Tu peux le voir ici. Si 25 minutes vous semblent trop, l’explosion est à la 18e minute :

Garage 54 est une chaîne YouTube qui se consacre à faire les plus grosses bêtises possibles avec une voiture, en laissant la sécurité en arrière-plan. De la transformation d’une Lada en catapulte à l’échange des sièges contre une balançoire. Et ils parviennent (presque) toujours à s’en sortir indemnes…

Dans cette vidéo particulière, l’objectif est vérifier la résistance d’une roue, et observer si elle franchit le mur du son lors de l’explosion.

Au début, ils l’ont essayé avec une Lada et un pneu de mauvaise qualité, mais le moteur n’a pas donné assez de puissance et la roue s’est désintégrée d’elle-même.

Ils ont finalement opté pour un bloc moteur Toyota 2MZ-FE de 200 ch. Ils ont dû s’accoupler un changement de vitesse automatique, pour ne pas avoir à les changer à la main, chose trop dangereuse même pour eux…

Dans cette seconde, il a essayé la roue a accéléré à 10 437 tr/min, environ 1 332 km/h, jusqu’à ce que la force centrifuge impose sa loi, et que la roue explose avec un bruit sourd qui franchit le mur du son.

Vous ne voyez pas quelque chose comme ça tous les jours, donc la vidéo vaut la peine d’être appréciée si vous aimez ces défis de course extrêmes.