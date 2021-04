C’est alors que le cauchemar de Facebook commence officiellement – .

Apple a confirmé que nous ne sommes plus qu’à quelques jours de l’arrivée d’une énorme mise à niveau du logiciel mobile sous la forme d’iOS 14.5, qui est très attendue depuis des mois maintenant et qui devrait potentiellement redéfinir considérablement les activités d’entreprises comme Facebook. . C’est-à-dire pour les entreprises qui dépendent fortement du suivi des utilisateurs, une pratique que cette nouvelle mise à niveau logicielle devrait réduire considérablement.

Selon Apple, tous les développeurs d’applications doivent commencer à suivre le cadre de transparence du suivi des applications d’Apple à partir du lundi 26 avril. Ce cadre, rappelez-vous, oblige les développeurs à obtenir une autorisation explicite des utilisateurs si ces développeurs souhaitent suivre ces utilisateurs et leur activité dans les applications. Cela semblerait mettre la date de sortie d’iOS 14.5 à lundi, ou (si le cadre ATT doit être fermement en place en premier) mardi au plus tard, en ce qui concerne le moment où nous verrions la mise à jour du logiciel publiée.

Dans une mise à jour aux développeurs d’applications Apple publiée cette semaine, le fabricant d’iPhone a clairement indiqué que ces changements se produisaient enfin lundi. «Lors de la soumission de votre application pour examen, toute autre forme de suivi – par exemple, par nom ou adresse e-mail – doit être déclarée dans la section Informations de confidentialité de l’App Store de la page produit et être effectuée uniquement si l’autorisation est accordée via AppTrackingTransparency. Vous devrez également inclure une chaîne d’objectif dans l’invite système pour expliquer pourquoi vous souhaitez suivre l’utilisateur, conformément à la directive d’examen 5.1.2 (i) de l’App Store.

“Ces exigences s’appliquent à toutes les applications à partir du 26 avril 2021.”

Facebook, sans surprise, a fortement repoussé cela et a lancé une campagne de marketing éclatante pour tenter en vain de rallier les utilisateurs à ses côtés à la lumière de ces changements à venir d’Apple. Cette campagne incluait la publication par Facebook de publicités d’une page entière contre Apple dans plusieurs grands journaux, comme le Wall Street Journal et le New York Times. Le réseau social a utilisé ces publicités pour déplorer la «mise à jour logicielle forcée» d’Apple qui, selon le réseau social, laissera «vos sites de cuisine préférés ou vos blogs sportifs» sans aucun moyen de gagner autant d’argent avec des publicités personnalisées qu’ils le pouvaient ostensiblement auparavant. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a bien sûr été ferme dans son insistance sur le fait que la faute incombe à Facebook, pas à Apple. «Tout ce que nous faisons, Kara», a déclaré Cook au New York Times Kara Swisher lors d’une interview pour son podcast Sway, «est de donner à l’utilisateur le choix d’être suivi ou non. Et je pense qu’il est difficile d’argumenter contre cela. J’ai été choqué qu’il y ait eu une réaction à ce point. »

Même maintenant, à quelques jours de l’arrivée d’iOS 14.5, la machine marketing de Facebook a encore fait des heures supplémentaires sur cette question. Peu de temps après la fin de l’événement «Spring Loaded» d’Apple, mardi, par exemple, j’ai vu un message de bien-être de Facebook lui-même dans mon fil d’actualité Facebook, expliquant comment des publicités personnalisées ont apparemment aidé ABQ Ax, un bar à lancer de haches à Albuquerque trouver plus de 3 000 clients. La propriétaire «Angela R.», selon Facebook, «a même trouvé des clients pour s’inscrire à la soirée de la ligue. À l’aide de publicités personnalisées, Angela et ses haches ont laissé une marque sur Albuquerque. Les bonnes idées, comme ABQ Axe, méritent d’être trouvées. »

