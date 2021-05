C’est «apprendre de chez soi» après la FMH au milieu de la pandémie COVID; Edtech contribue à l’amélioration des compétences, la requalification des employés

Les entreprises de technologie de l’éducation ont été à l’honneur au cours de la dernière année, en particulier avec leurs solutions sur mesure pour les étudiants, les entreprises et les particuliers.

Par Abhimanyu Saxena

Les deux acronymes les plus utilisés de 2020 et des années à venir seront probablement WFH et LFH (Learn From Home). Dans un nouveau monde courageux créé par la pandémie COVID-19, le travail à domicile est devenu la norme pour la plupart des employés de l’entreprise. Cependant, avec une transition aussi soudaine, la plupart des employés sont-ils capables de s’adapter au changement avec leurs compétences existantes. «Apprendre à la maison» – où les employés suivent des cours qui les aideront à améliorer leurs compétences ou à améliorer leurs compétences pour faire face au nouveau monde. Les entreprises sont désormais confrontées à la tâche soit d’embaucher de nouveaux talents avec les compétences requises, soit de la tâche plus facile – habiliter les talents existants. De plus en plus d’entreprises font de la «formation et de l’éducation» une partie de leur stratégie visant à accroître leur présence dans le monde des affaires en évolution rapide. Les employés ressentent également le besoin d’accélérer le rythme et de gravir les échelons des talents.

Solutions EdTech – De la montée en compétence à la requalification

Perfectionnement implique de demander à un professionnel de travailler d’acquérir une nouvelle compétence qui l’aidera à suivre l’évolution des temps. L’automatisation prenant le dessus sur la plupart des industries, la mise à niveau technologique est un aspect clé sur lequel de nombreuses entreprises se concentrent. Les sociétés EdTech proposent des solutions de formation aux nouveaux outils numériques tels que les logiciels d’analyse de données ou l’apprentissage d’un nouveau langage de codage.

Reconditionnement est l’aspect le plus grand et le plus futuriste d’EdTech dans les années à venir. De nombreuses entreprises ont analysé et prédit qu’une grande partie de leurs fonctions deviendrait obsolète dans quelques années. Par exemple, une entreprise qui crée des sites Web voit l’avenir des solutions d’intelligence artificielle dans son plan d’affaires. Au lieu d’embaucher de nouveaux employés, la requalification de l’ensemble existant est considérée comme une meilleure solution.

L’apprentissage en cours d’emploi est l’avenir

Avec le danger de perturbation qui se profile à l’horizon, les entreprises recherchent des solutions pour rester dans leur A-game. L’adoption d’une technologie émergente et le maintien de normes de service de qualité ne sont pas faciles lorsque les employés ne sont pas autorisés. Les partenariats avec le secteur EdTech ont aidé les entreprises à sortir de ce scénario disruptif. Les avantages de faire appel à un partenaire Education & Formation pour une entreprise sont nombreux.

– Pas de département de formation? Pas de soucis!

Une organisation qui n’a pas de fonction de formation / apprentissage en interne peut profiter d’un partenariat avec une entreprise EdTech. Plutôt que d’investir dans un département de formation, l’expertise d’EdTech peut également être utilisée avec un œil attentif sur les budgets. Avec des solutions sur mesure pour les organisations de toutes tailles, le partenariat EdTech constitue un choix judicieux.

– Besoins de formation à grande échelle

Pour faire face aux perturbations à grande échelle du secteur, les entreprises doivent être équipées pour proposer des solutions créatives. L’ampleur à laquelle le changement doit être intégré peut être écrasante pour beaucoup. C’est là que les entreprises EdTech proposent des solutions sans effort qui aident à façonner les besoins de formation de l’entreprise et à faire face aux perturbations.

– Apprenez des spécialistes

Les entreprises constatent qu’il est impossible d’avoir une équipe de formation équipée de tous les types de spécialistes requis pour leur industrie. L’apprentissage en cours d’emploi devient moins un défi pour les employés lorsqu’ils apprennent auprès de spécialistes et d’experts du secteur. Qui mieux qu’une entreprise EdTech qui dispose de ses propres spécialistes de niche!

– Solutions d’intégration d’EdTech

Lorsqu’il s’agit de besoins d’embauche à grande échelle, la formation devient un obstacle majeur pour de nombreuses entreprises. Un partenariat avec le secteur EdTech pourrait leur permettre de progresser dans la facilitation de la zone d’intégration. De tels partenariats facilitent non seulement l’embauche, mais également l’évaluation des nouvelles recrues sur une période déterminée.

– EdTech pas seulement pour l’industrie informatique

Il y a une énorme idée fausse que le secteur EdTech est principalement utilisé par deux catégories de personnes – l’industrie informatique et le secteur de l’éducation. Cependant, les sociétés EdTech offrent des solutions pour presque tous les secteurs – une compagnie d’assurance peut former ses employés à l’analyse des données des clients à l’aide de nouveaux logiciels et d’autres domaines similaires.

Partenariat pour rester pertinent

La pandémie nous a appris que l’apprentissage fait partie intégrante de la vie, non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les adultes qui travaillent. Rester pertinent est devenu le nom du jeu tant pour l’entreprise que pour son employeur. En cette ère de rupture où le changement est la seule constante, les entreprises doivent offrir à leurs employés des opportunités d’apprentissage pour le développement personnel ainsi que la croissance de l’entreprise.

Les partenariats EdTech sont des solutions innovantes et rapides pour rester à flot dans l’environnement post-Covid. EdTech s’avère être la solution pour que les entreprises prospèrent dans le changement et adaptent leurs modèles commerciaux.

(Abhimanyu Saxena est cofondateur, InterviewBit & Scaler. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

