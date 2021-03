C’est assez évident ce qui va se passer demain

Lando Norris a tenu à ne pas se laisser emporter après une excellente journée à Bahreïn où le joueur de 21 ans a terminé deuxième des deux séances d’essais libres.

Norris a terminé le premier vendredi de la saison de Formule 1 2021 avec un temps au tour le plus rapide de 1.30.942, un exploit amélioré uniquement par Max Verstappen.

L’exposition a été une nouvelle très positive pour McLaren, qui s’adapte toujours à son nouveau groupe motopropulseur Mercedes.

Cependant, Norris a fait preuve de diplomatie lors de sa réflexion sur le lendemain de la conclusion du FP2.

«Nous regardons vite aujourd’hui, mais je pense que ce qui va se passer demain est assez évident», a-t-il déclaré. «Ce seront les quatre premières voitures habituelles devant nous.

«Derrière, tout est très proche. Même si aujourd’hui nous sommes un peu en avance, je pense que c’est parce que nous avons juste montré un peu plus. Nous irons demain et serons un peu plus là où nous devrions être.

«Je me sens bien dans la voiture, la voiture se sent bien dans certains domaines. Dans certains domaines également, cela ne fait pas du bien et nous devons nous améliorer, et si nous pouvons l’améliorer demain, je serai plus heureux. »

En ce qui concerne son adaptation au MCL35M, Norris a admis qu’il n’était pas encore tout à fait à l’aise.

«Je n’ai pas la confiance que je souhaite, surtout dans les virages à moyenne et haute vitesse», a-t-il ajouté.

«Donc des virages comme les virages six, sept. J’ai fait une erreur là-bas lors de mon premier tour et j’ai dû abandonner parce que je suis rentré et j’ai perdu l’arrière.

(Rapports supplémentaires: Agnes Carlier).