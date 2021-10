C’est au tour de l’invaincu ‘Rojita’ avec des rotations

11/10/2021

Après le tour de l’équipe espagnole absolue, vient le match de qualification pour l’Euro U21. La «Rojita» est arrivée ce matin vers 11h00 dans la capitale andalouse pour jouer à La Cartuja de Séville le quatrième match de la phase de groupes contre l’Irlande du Nord. , dont Luis de la Fuente a assuré qu’il « a un niveau similaire au nôtre », à partir de 20h45 le mardi 12 octobre.

Les hommes de Luis de la Fuente viennent de rentrer en Slovaquie dans un match plus disputé qu’on ne pouvait a priori s’y attendre. « La souffrance est une partie de plus du jeu et à ce stade des joueurs, cela les aidera à mûrir et à voir que tout n’est pas si facile. J’aime ça. Mais ce que nous voulons tous, c’est gagner sans trop de stress, même plus encore avec les chances de marquer. « , a expliqué l’entraîneur Luis de la Fuente lors du match précédent.

L’Espagne était derrière le tableau d’affichage à deux reprises, mais a finalement réussi à prendre les trois points après avoir fait tourner le tableau d’affichage dans les dix dernières minutes du match.

Luis de la Fuente analyse le moment des U21 dans le précédent contre l’Irlande du Nord | @sefutbol

Un match dans lequel le Blaugrana Nico González a fait ses débuts avec l’équipe U21. Le milieu de terrain du Barça a sauté sur le terrain à la 64e minute occupant le pivot de la ‘Rojita’ et laissant de bons sentiments. Contre l’Irlande du Nord, celui de La Corogne pourrait débuter en titulaire.

Rotations en vue

« J’aime toujours changer dans les jeux, une confiance totale dans les convoqués. Je suis de ceux qui pensent que l’équipe doit être changée pour donner de la fraîcheur et pour que chacun se sente impliqué et important, nous allons sûrement apporter des changements », a commenté de la Fuente, ouvrant la porte à de nouveaux visages pour jouer le match.

Certains joueurs qui vérifient qu’avec Luis Enrique à la barre, atteindre la position absolue n’est pas une utopie, un nom comme ‘Gavi’ ou Yeremy Pino en attestent. « Atteindre l’absolu est une motivation de plus et ils voient qu’ils ont les portes ouvertes. C’est une circonstance très motivante pour les footballeurs et tout dépend d’eux : ils ont des outils et du potentiel, mais ils doivent tout faire pour que ce moment arrive. « , a affirmé le technicien de La Rioja.