C’est aussi simple de vérifier la loterie de Noël 2021, la loterie de Noël 2021

Rédaction Mise à jour 22/12/2021 | 11:38

Vérifier la loterie de Noël 2021 est très simple. Il vous suffit d’accéder à notre vérificateur de billets de loterie de Noël, d’entrer le numéro et le montant du billet et vous saurez immédiatement si vous avez eu de la chance ou non.

De plus, vous n’aurez pas à attendre la fin du tirage pour faire la vérification car tout au long du tirage les numéros gagnants sont mis à jour en temps réel que les enfants chantent.

Si vos numéros ne font pas partie des prix importants du concours, vous pouvez toujours vérifier si vous avez reçu l’un des numéros des pierres.

Lots de Noël

La Loterie de Noël distribue un total de 2 408 millions de prix cette année, le même montant que l’année dernière. Le premier prix, dit « el Gordo », est doté de 400 000 euros le dixième. Le deuxième prix, qui est tombé cette année dans le 72119, a un prix de 125 000 euros au dixième. Le troisième prix, 50 000 euros. Aussi, il y a deux quarts de 20.000 euros et huit cinquièmes de 6.000 euros au dixième.

Selon les données des loteries et paris d’État, cette année, chaque Espagnol a dépensé en moyenne 66,60 euros pour acheter des billets pour le tirage extraordinaire de la loterie de Noël 2021, un peu plus qu’en 2020 où la moyenne était de 65,66 euros.