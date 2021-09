“C’est aussi simple que ça” – Le message de Tuchel à Chelsea pour un trio sous-performant

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré que Ross Barkley fait partie de ceux qui doivent «être prêts» s’ils gagnent une place sur son banc de remplaçants.

Les Blues ont l’une des équipes les plus complètes de la Premier League, malgré des ventes estivales importantes. Ils ont lâché les premières équipes vedettes Tammy Abraham et Kurt Zouma, entre autres.

Cependant, le milieu de terrain anglais Barkley est un joueur qui n’a pas saisi sa chance de partir cet été.

Des rapports affirment que Chelsea a offert les services du joueur de 27 ans à West Brom le jour de la date limite, mais les Baggies ont rejeté le transfert en raison de son salaire de 110 000 £ par semaine.

En tout cas, Barkley a par conséquent sous-performé en ce qui concerne ses minutes. Mais après avoir fait le banc pour la victoire de samedi sur Villa, le banc de 12 hommes pour la rencontre de mardi en Ligue des champions pourrait le voir le faire à nouveau.

Le milieu de terrain Ruben Loftus-Cheek et le défenseur Malang Sarr se retrouvent dans des positions similaires et Tuchel a insisté sur le fait qu’ils doivent être prêts à jouer lorsque l’occasion se présente.

« Écoutez, c’est très facile. Si vous vous inscrivez, il est de votre devoir d’être prêt », a déclaré le manager (via Football London). « Lorsque vous vous changez dans le vestiaire, venez ici à Chelsea tous les jours, c’est votre devoir d’être prêt. C’est la base de tout.

« Lorsque vous entrez dans ce bâtiment, montez sur les terrains changeants, vous devez être prêt. Une fois que vous êtes sur la liste, vous devez être prêt. Il faut s’entraîner tous les jours pour jouer. C’est la ligne de base. Personne ne reçoit de cadeaux ici.

«Malang est dans l’équipe pour demain, Ruben est dans l’équipe et il était déjà dans l’équipe contre Liverpool et moi Villa. Ross Barkley est dans l’équipe contre Aston Villa. Nous avons un groupe serré, un groupe de haute qualité, alors maintenant ils ont fait le premier pas.

«Pour une raison quelconque, ils n’ont pas trouvé ou accepté d’autres clubs. Quoi qu’il en soit, cela n’a pas d’importance. Maintenant, ils méritent de passer à l’étape suivante et de faire partie de ce groupe et en tant que groupe, vous devez répondre aux attentes élevées que nous avons de nous-mêmes. C’est si simple.”

Tuchel a ajouté qu’il ne mettrait pas le trio dans l’équipe s’ils n’étaient pas « prêts pour le match ».

Il a ajouté: «Mais ils le sont. Ils font preuve d’une bonne mentalité et mettent leur situation personnelle de côté.

Tuchel sympathise avec Chilwell

Ben Chilwell est un autre joueur – peut-être plus surprenant – qui a lutté pendant des minutes cette saison.

Il n’a plus joué du tout depuis la finale de la Ligue des champions – y compris pour l’Angleterre à l’Euro 2020. Au niveau des clubs, Marcos Alonso a été l’arrière gauche dominant cette saison.

“Nous avons eu des discussions avec Chilly sur la situation”, a déclaré Tuchel.

“Il sait que j’aurais fait la même chose dans l’autre sens – lui faire confiance s’il était ici et montrait ce genre de personnalité et d’attitude comme Marcos l’a fait. Ils se poussent et il n’y a plus de soucis pour Chilly.

« Il doit être un peu patient et continuer à s’entraîner. Cela a pris du temps. Il fallait lui laisser un peu de temps pour être un peu plus patient avec lui-même. Pour retrouver la joie et trouver les choses un peu plus faciles sur le terrain et ne pas vouloir trop forcer. »

Chelsea a gagné 3-0 contre Villa, avec Romelu Lukaku marquant deux fois lors de ses débuts à domicile.

Mauvaise nouvelle pour Harry Kane, alors que Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo visent le Golden Boot Award